林木下種植咖啡樹...「四角林咖啡莊園」百萬螢火蟲豐富生態
台中市東勢區海拔500到700公尺四角林農場，早期以林木保育為主，自民國101年起由台中市政府農業局輔導台中市農會在林木下種植咖啡樹，以咖啡與生態共存的理念，不使用任何農藥及化學肥料，園區的土壤及水源未受污染，每年4到5月百萬隻螢火蟲豐富生態，打造夢幻四角林咖啡莊園。
台中市農會總幹事林育葦表示，四角咖啡莊園最大的特色，從咖啡樹種植、採收果實到後製、烘焙與包裝的一條龍作業，都由農會一手包辦且取得有機認證；為進一步推廣四角林精品咖啡，農會將有70年歷史的百坪倉庫，保持原有的傳統原木結構，換妝打造成新舊融合的工業風咖啡廳，並取名為「憬初尋」，意謂尋找一杯最純淨的咖啡。
台中市農業局表示，在「憬初尋」咖啡廳，有超過10支以上的國產咖啡單品販售，都是經過全國咖啡評鑑認證的國產精品手沖咖啡，農會也進口國外的咖啡豆，自行烘焙後包裝販售，透過吧檯專業咖啡師從果香、花果、深烘焙等多元風味的介紹，讓旅人從數十種風味的單品咖啡中，喝到與自己味蕾最搭配的咖啡，再配合鬆餅、巴斯克乳酪蛋糕等甜點入口，享受悠閒時光。
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