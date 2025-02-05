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戶外座位成罷免收件處 路易莎咖啡公告「謝絕政治活動」遭出征引論戰

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戶外座位成罷免收件處…路易莎咖啡公告「謝絕政治活動」遭出征引論戰

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
有公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，業者事後公告拒絕所有政黨的政治活動。圖／擷自路易莎咖啡埔里酒廠門市臉書
有公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，業者事後公告拒絕所有政黨的政治活動。圖／擷自路易莎咖啡埔里酒廠門市臉書

全台罷免立委行動持續延燒，日前有公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，引發爭議；業者事後收掉戶外桌椅，並公告拒絕所有政黨的政治活動，遭支持罷免的網友出征批評店家，也有人留言支持認為店家有選擇顧客的權利。

最近各地都有罷免立委連署收件的行動，前天有公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市外的戶外座位區，從事罷免國民黨立委馬文君的連署相關事宜，但遭人勸阻，甚至要求離開，認為是妨礙行使公民權益。

公民團體認為，他們有達到低消規定，且未設立連署告示或進行任何活動，僅是在門市外整理連署書及收件，將當時相關影片PO網；路易莎咖啡埔里酒廠門市則將戶外桌椅收起來事後則將戶外桌椅收起來，並公告拒絕所有政黨的政治活動，

路易莎咖啡埔里酒廠門市也在其臉書粉絲專頁公告，「路易莎是一間提供溫馨，舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動。但是謝絕所有黨派的政治活動」，不料，引發網路論戰。

不少支持罷免的網友出征，留言批評「罷免是公民權利何謂政治活動！爛店家」、「罷免是公民活動，不是政黨活動」、「公民活動被你們主觀認定是政黨活動，我看你們腦袋才是被政黨騎劫」、「這是公民行動，不是選舉活動」等。

但也有不少人留言支持店家，認為「要在別人的場地做其他事情，本來就要商家同意」、「強行占用空間被拒絕後再威脅要抵制，是流氓，不要自稱公民」、「假公民活動，影響大家喝咖啡的環境」等。經多次致電該門市均忙線中，暫無回應。

有公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，業者事後公告拒絕所有政黨的政治活動。圖／擷自Google地圖
有公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，業者事後公告拒絕所有政黨的政治活動。圖／擷自Google地圖

咖啡店 罷免 路易莎

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