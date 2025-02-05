聽新聞
0:00 / 0:00

南投愛心陪伴卡 助身障出行

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣政府推「愛心陪伴卡」，方便家屬陪同身障者就醫或參與戶外活動。記者江良誠／攝影
南投縣政府推「愛心陪伴卡」，方便家屬陪同身障者就醫或參與戶外活動。記者江良誠／攝影

南投縣身心障礙者超過3萬人，家屬常反映陪同就醫、出門搭乘大眾運輸系統，需臨櫃出示證件購票很不方便。南投縣府最近完成愛心陪伴卡系統，2月1日起，符合資格者可到公所申請愛心陪伴卡，即可享優惠，且不限特定陪伴者使用，減輕照顧者的負擔。

南投縣社會及勞動局表示，南投縣身障者共3萬3376人，占人口數7%，最常接獲家屬反映，陪同身心障礙者出門很不方便，經常需陪同回診或外出，搭乘大眾運輸須臨櫃出示證件購票，相當不方便。

為了減輕陪伴者負擔，鼓勵身障者參與戶外活動，縣府依身心障礙者權益保障法規定，編列600萬元經費，推出南投縣「愛心陪伴卡」，陪伴者免驗證身分，搭乘大眾運輸工具也可享半價、免排隊購票。

社勞局說，南投縣身心障礙者，可至戶籍地公所申辦愛心卡以外，身心障礙證明背面「必要陪伴者優惠措施」欄位，如有註記「國內大眾運輸工具」者，2月1日起，可申請愛心陪伴卡1張，不限特定陪伴者隨行使用。

愛心陪伴卡需自行儲值後才能使用，需隨身心障礙者愛心卡之後刷卡，搭乘縣府合約客運及台鐵、捷運等大眾運輸即享票價優惠，若單獨使用則以全票計價。相關資訊可洽南投縣政府社會及勞動局（ 049）2222106轉1843。

南投縣 大眾運輸 愛心

延伸閱讀

南投推愛心陪伴卡 身障者就醫外出陪伴者享交通優惠

南投少年搭車到台中找母 警助安置讓2人重逢

南投罷免「去游」一階達標 「驅馬」進度也曝光

寺廟名有靈感招財貓也助力 南投堂兄弟刮中百萬獎

相關新聞

彰化市永樂商圈百萬人氣 春節後退潮

彰化市永樂街、員林市光明街兩大商圈，都面臨沒落的困境，但今年過年期間，永樂商圈遊客強強滾，估計上百萬人次，商家看好商圈復...

武陵農場櫻花季 8日登場

受寒流影響，今年櫻花花期晚到，武陵櫻花季雖然從本月8日到2月23日共16天，但櫻花季主力部隊紅粉佳人與昭和櫻仍含苞待放，...

南投愛心陪伴卡 助身障出行

南投縣身心障礙者超過3萬人，家屬常反映陪同就醫、出門搭乘大眾運輸系統，需臨櫃出示證件購票很不方便。南投縣府最近完成愛心陪...

人咧？彰化市永樂街春節市集湧百萬人潮 節後卻打回原形

彰化市公所今年春節期間，在永樂街、民族路規劃規劃9天春節市集，宣稱湧進百萬人次，為沒落不振的永樂商圈重燃希望，不過，春節...

清水鰲峰活動中心耐震不足 台中市府改建停車場8月完工

清水的「鰲峰活動中心」因現有建築耐震能力不足，屬危險老舊建物而有影響公共安全之虞，台中市建設局指出，2月中旬將啟動拆除作...

南投又見垃圾山…春節垃圾爆量非主因 環保局吐真相

春節9天連假，導致家戶垃圾大增，南投縣初估垃圾收運總量達4000公噸，是平日收運量3倍，且因外地焚化爐去年底就暫停協助去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。