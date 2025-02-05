南投愛心陪伴卡 助身障出行

南投縣身心障礙者超過3萬人，家屬常反映陪同就醫、出門搭乘大眾運輸系統，需臨櫃出示證件購票很不方便。南投縣府最近完成愛心陪伴卡系統，2月1日起，符合資格者可到公所申請愛心陪伴卡，即可享優惠，且不限特定陪伴者使用，減輕照顧者的負擔。

南投縣社會及勞動局表示，南投縣身障者共3萬3376人，占人口數7%，最常接獲家屬反映，陪同身心障礙者出門很不方便，經常需陪同回診或外出，搭乘大眾運輸須臨櫃出示證件購票，相當不方便。

為了減輕陪伴者負擔，鼓勵身障者參與戶外活動，縣府依身心障礙者權益保障法規定，編列600萬元經費，推出南投縣「愛心陪伴卡」，陪伴者免驗證身分，搭乘大眾運輸工具也可享半價、免排隊購票。

社勞局說，南投縣身心障礙者，可至戶籍地公所申辦愛心卡以外，身心障礙證明背面「必要陪伴者優惠措施」欄位，如有註記「國內大眾運輸工具」者，2月1日起，可申請愛心陪伴卡1張，不限特定陪伴者隨行使用。

愛心陪伴卡需自行儲值後才能使用，需隨身心障礙者愛心卡之後刷卡，搭乘縣府合約客運及台鐵、捷運等大眾運輸即享票價優惠，若單獨使用則以全票計價。相關資訊可洽南投縣政府社會及勞動局（ 049）2222106轉1843。