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武陵農場櫻花季 8日登場

聯合報／ 記者游振昇郭政芬／連線報導
武陵農場櫻花季本月8日登場，農場內主力櫻花紅粉佳人和昭和櫻未開花，山櫻花先盛開。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季本月8日登場，農場內主力櫻花紅粉佳人和昭和櫻未開花，山櫻花先盛開。圖／武陵農場提供

受寒流影響，今年櫻花花期晚到，武陵櫻花季雖然從本月8日到2月23日共16天，但櫻花季主力部隊紅粉佳人與昭和櫻仍含苞待放，預計本月中下旬才進入盛開期；新竹尖石鄉司馬庫斯櫻花季為2月8日至3月9日，但目前開不到1成，何時盛開仍未明朗。

被譽為「櫻花博物館」的武陵農場，每年櫻花季節都吸引賞花遊客慕名而來，農場共栽種2萬多株櫻花樹，品種近20種，武陵農場表示，三色梅花與河津櫻目前已盛開，美不勝收，山櫻花開花約6成，粉色花海點綴山林，美景令人陶醉。

至於主力的紅粉佳人與昭和櫻的花期相近，原本2月初起陸續進入盛開期，但今年寒流不斷，仍含苞待放，預計最佳觀賞期在2月中旬後；緊接著登場的還有吉野櫻、富士櫻、八重櫻、牡丹櫻、太平山櫻、臺灣原生霧社櫻，及琉球緋寒櫻等晚櫻品種。

武陵農場表示，櫻花季期間，農場實施總量管制，每日進場人數6000人，住宿已被預訂滿房，交通部公路局規畫總量、交通管制、公共運輸接駁等交通疏運措施；台7甲線與中124線武陵農場入口將實施交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證車輛禁止進入。

新竹尖石鄉司馬庫斯原訂今年的櫻花季為2月8日至3月9日，為期一個月，並實施交通總量管制，但部落指出，由於元月以來大陸冷氣團接連到來，加上1月27日降雪，溫度一度降到零下1度，花苞延後綻放，目前花況不佳，開不到1成，不同於往年2月初大多開花2到3成。

櫻花季期間，所有車輛只能憑通行證才能進司馬庫斯部落。

司馬庫斯 櫻花季 武陵農場

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