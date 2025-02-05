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彰化市永樂商圈百萬人氣 春節後退潮

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化報導
彰化市永樂街9天春節市集，人潮洶湧，市公所宣稱9天共湧進百萬人次，盛況空前，但春節過後，即打回原形，人潮稀落。記者劉明岩／攝影
彰化市永樂街9天春節市集，人潮洶湧，市公所宣稱9天共湧進百萬人次，盛況空前，但春節過後，即打回原形，人潮稀落。記者劉明岩／攝影

彰化市永樂街、員林市光明街兩大商圈，都面臨沒落的困境，但今年過年期間，永樂商圈遊客強強滾，估計上百萬人次，商家看好商圈復甦，但節後卻打回原形，街頭冷清；員林光明街則捨年貨大街改為燈會，人潮雖不如永樂街洶湧，但仍穩定成長。

彰化市永樂街曾是縣內最繁華的商圈，卻因停車不便，及餐飲小吃不足，吸引不了消費大眾，加上宅配、網購發達，實體店面經營困難，目前充斥著夾娃娃店，平時人潮稀落，讓市民興嘆不已。

彰化市永樂商圈發展協會理事長鍾正軒說，目前永樂街的店面有136家，有的房東雖然降低租金，但擔心髒汙不願意租給餐飲業，目前約有三分之一仍在招租中。不過，縣府及市公所近年來，結合商圈店家透過活動舉辦及引進年輕人返鄉，目前已有10多家文創商店、工作室進駐。

彰化市長林世賢說，今年春節市集達9天，結合永樂街、民族路兩街廓，攤位數達120攤，並有多項表演活動，吸引了逾百萬人次參與，盛況空前。

不過，9天的春節市集結束才兩天，如同往年，節後就打回原形，街頭人潮稀落，民眾認為重振永樂商圈，應當要有長期規畫，不能只靠幾天活動，就能讓永樂街起死回生。

林世賢說，市公所向內政部爭取400萬元辦理先期規畫，擬從彰化火車站沿光復路、陳稜路、和平路到民族路、永樂街興闢友善人行步道，屆時永樂街既有路沿、鋪面將打掉，重新規畫街廓及動線，重現永樂街風華。

員林市代理市長賴致富指出，故市長游振雄曾經將光明街封街舉辦春節年貨大街振興商圈，一共封了光明等三條街，車輛不得進入，民眾徒步逛街購物，整體效果不如預期，市公所根據各方反映及商家意見回饋，捨年貨大街改為燈會串起整個新春活動，帶動商圈發展。

賴致富表示，市公所主辦員林燈會，在光明街等商圈街道張燈結綵，車輛和行人照常通行，春節人潮逐年增加，去年已有18萬人次，市公所將持續在員林燈會主題之下，年年調整內容，例如今年配合縣政府成為8個打卡點之一，明年也會有新點子，從穩定中求成長。

員林 年貨大街 彰化

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