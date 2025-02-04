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人咧？彰化市永樂街春節市集湧百萬人潮 節後卻打回原形

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市永樂街9天春節市集，人潮洶湧，市公所宣稱9天共湧進百萬人次，盛況空前，但春節過後，即打回原形，人潮稀落。記者劉明岩／攝影
彰化市永樂街9天春節市集，人潮洶湧，市公所宣稱9天共湧進百萬人次，盛況空前，但春節過後，即打回原形，人潮稀落。記者劉明岩／攝影

彰化市公所今年春節期間，在永樂街、民族路規劃規劃9天春節市集，宣稱湧進百萬人次，為沒落不振的永樂商圈重燃希望，不過，春節後，今天的街景卻打回原形。市長林世賢今天在新春團拜中強調，正在規畫打造永樂街友善人行步道，重現永樂街風華。

彰化市永樂商圈曾是彰化縣最熱鬧的夜市，卻因停車不便，商圈內商品沒有特色，再因餐飲小吃不足，吸引不了消費大眾，加上宅配、網購發達，實體店面經營困難，充斥著夾娃娃店，平時人潮稀落，讓市民興嘆不已。

彰化縣彰化市永樂商圈發展協會理事長鍾正軒說，整條永樂街的店面有136戶，雖然有的房東降低租金，但擔心髒汙不願意租給餐飲業，目前約有三分之一仍在招租中。不過，縣府及市公所近年來，結合商圈店家透過活動舉辦及引進年輕人返鄉，目前已有十多家文創商店、工作室進駐，已有初步成果。

彰化市公所每年春節期間都會在永樂街開辦年貨大街，但是活動舉辦了以後，又回復平時的人潮稀落。市長林世賢說，今年春節市集達九天，結合永樂街、民族路兩街廓，攤位數達120攤，並有多項表演活動，吸引了逾百萬人次參與，盛況空前，讓永樂街及民族路昔日的商業榮景再現。

不過，9天的春節市集結束才兩天，今天的永樂街已打回原形，街頭人潮稀落，民眾認為重振永樂街，應當要有長期的計畫，不能只靠幾天活動，就能讓永樂街起死回生。

林世賢說，彰化市公所向內政部爭取400萬元，已發包辦理舊城區改造先行規畫，將從彰化火車站沿光復路、陳稜路、和平路到民族路、永樂街興闢友善人行步道，屆時永樂街既有的路沿、鋪面將打掉，重新規畫街廓及動線，讓人潮引進永樂商圈，吸引商家駐，希望未來可成為彰化市永恆的商業市集活動，重現永樂街風華。

彰化市永樂街9天春節市集，人潮洶湧，市公所宣稱9天共湧進百萬人次，盛況空前。記者劉明岩／攝影
彰化市永樂街9天春節市集，人潮洶湧，市公所宣稱9天共湧進百萬人次，盛況空前。記者劉明岩／攝影
彰化市永樂街9天春節市集，人潮洶湧，市公所宣稱9天共湧進百萬人次，盛況空前。圖／市公所提供
彰化市永樂街9天春節市集，人潮洶湧，市公所宣稱9天共湧進百萬人次，盛況空前。圖／市公所提供
彰化市永樂街9天春節市集，人潮洶湧，市公所宣稱9天共湧進百萬人次，盛況空前，但春節過後，即打回原形，人潮稀落。記者劉明岩／攝影
彰化市永樂街9天春節市集，人潮洶湧，市公所宣稱9天共湧進百萬人次，盛況空前，但春節過後，即打回原形，人潮稀落。記者劉明岩／攝影

春節 林世賢

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