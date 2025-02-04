清水鰲峰活動中心耐震不足 台中市府改建停車場8月完工

清水的「鰲峰活動中心」因現有建築耐震能力不足，屬危險老舊建物而有影響公共安全之虞，台中市建設局指出，2月中旬將啟動拆除作業，並規畫作綠地及停車場等開放空間，面積約1380平方公尺，預計今年8月完工，將有效紓解清水區大街路上的停車需求，提升居民生活品質與安全。

建設局長陳大田表示，清水區鰲峰活動中心自1992建成以來，不僅為社區居民提供活動空間，也曾作為清水幼兒園的校址，但由於建物耐震能力不足已被列為危險老舊建築，已在清水區公所協助下完成幼兒園移地收托，及鰲峰社區發展協會的搬遷作業，而為提升現址使用效益，將執行拆除工程並闢建平面停車場，改善當地停車問題。

陳大田指出，總經費斥資1200萬，目前停車場規畫，整體景觀將融入綠化設計，選用適合海線氣候的植物，為區域增添綠意與特色，預計提供13個小型車車位，包括無障礙停車位、婦幼停車位及充電車位，並設有機車格位，為配合未來綠色交通，充電車位將預留充電管線方便使用，停車場兼具實用性與美觀的公共空間。