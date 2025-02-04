南投又見垃圾山…春節垃圾爆量非主因 環保局吐真相

春節9天連假，導致家戶垃圾大增，南投縣初估垃圾收運總量達4000公噸，是平日收運量3倍，且因外地焚化爐去年底就暫停協助去化，縣內垃圾無法外運，草屯又堆出「垃圾山」。環保局表示，目前仍只能堆置，預估3月才能重啟外運。

每逢新春農曆年節假期，民眾多會在春節前大掃除，春節期間因遊子返鄉、親友圍爐宴飲等，導致家戶垃圾增加，各鄉鎮多於大年初五就恢復垃圾收運，但從初一至初四累積的垃圾量驚人，各地清潔隊收運量也隨之暴增。

埔里光是大年初五的單日垃圾收運量就逾200公噸，粗估9天收運總量約600公噸，但目前全鎮垃圾堆置量已逾7000公噸；草屯鎮9天連假垃圾收運總量上看800公噸，當地清潔隊旁更已堆置了近萬噸垃圾，又堆出了一座「小型垃圾山」。

經了解，南投縣平時1天垃圾收運量約250噸，但在新春連假9天收運總量逾4000公噸，是平日收運量3倍，垃圾量確實暴增；但各鄉鎮市又見垃圾山，主要是因為各地焚化爐為因應春節垃圾，去年底就暫停收運去化外縣市垃圾至今。

環保局表示，每到農曆年前，各縣市焚化爐得先清除其垃圾儲坑，以利後續堆置當地春節期間產生的垃圾，過年後又將優先去化當地大量的春節垃圾，因此從去年12月中旬至今停收南投縣垃圾，因此目前只能堆置，預估3月才能重啟外運。