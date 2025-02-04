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南投又見垃圾山…春節垃圾爆量非主因 環保局吐真相

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
各縣市焚化爐去年底起暫停收運南投縣垃圾，加上春節垃圾量暴增，草屯又堆出近萬公噸的「垃圾山」。記者賴香珊／攝影
各縣市焚化爐去年底起暫停收運南投縣垃圾，加上春節垃圾量暴增，草屯又堆出近萬公噸的「垃圾山」。記者賴香珊／攝影

春節9天連假，導致家戶垃圾大增，南投縣初估垃圾收運總量達4000公噸，是平日收運量3倍，且因外地焚化爐去年底就暫停協助去化，縣內垃圾無法外運，草屯又堆出「垃圾山」。環保局表示，目前仍只能堆置，預估3月才能重啟外運。

每逢新春農曆年節假期，民眾多會在春節前大掃除，春節期間因遊子返鄉、親友圍爐宴飲等，導致家戶垃圾增加，各鄉鎮多於大年初五就恢復垃圾收運，但從初一至初四累積的垃圾量驚人，各地清潔隊收運量也隨之暴增。

埔里光是大年初五的單日垃圾收運量就逾200公噸，粗估9天收運總量約600公噸，但目前全鎮垃圾堆置量已逾7000公噸；草屯鎮9天連假垃圾收運總量上看800公噸，當地清潔隊旁更已堆置了近萬噸垃圾，又堆出了一座「小型垃圾山」。

經了解，南投縣平時1天垃圾收運量約250噸，但在新春連假9天收運總量逾4000公噸，是平日收運量3倍，垃圾量確實暴增；但各鄉鎮市又見垃圾山，主要是因為各地焚化爐為因應春節垃圾，去年底就暫停收運去化外縣市垃圾至今。

環保局表示，每到農曆年前，各縣市焚化爐得先清除其垃圾儲坑，以利後續堆置當地春節期間產生的垃圾，過年後又將優先去化當地大量的春節垃圾，因此從去年12月中旬至今停收南投縣垃圾，因此目前只能堆置，預估3月才能重啟外運。

而全縣垃圾堆置目前約27萬噸，較去年增加了1萬餘噸，但比起過去很有進步，環保局說，全縣每年約產生8.5萬噸垃圾，但以前每年外運去化量約4萬噸，等於堆置增加4萬噸，但去年外運去化達7萬多噸，創歷年新高，堆置量也減少。

各縣市焚化爐去年底起暫停收運南投縣垃圾，加上春節垃圾量暴增，草屯又堆出近萬公噸的「垃圾山」。記者賴香珊／攝影
各縣市焚化爐去年底起暫停收運南投縣垃圾，加上春節垃圾量暴增，草屯又堆出近萬公噸的「垃圾山」。記者賴香珊／攝影
各縣市焚化爐去年底起暫停收運南投縣垃圾，加上春節垃圾量暴增，草屯又堆出近萬公噸的「垃圾山」。記者賴香珊／攝影
各縣市焚化爐去年底起暫停收運南投縣垃圾，加上春節垃圾量暴增，草屯又堆出近萬公噸的「垃圾山」。記者賴香珊／攝影

南投縣 春節 焚化爐 環保局

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