彰化市新春團拜宣示縣市合作 兩項都計案「雙箭齊發」

彰化市各界今天上午在彰化市生活藝文館舉辦新春團拜，市長林世賢提出的新年願景，再提縣市合作，支持縣府正在進行的彰化交流道特定區第四期通盤檢討計畫，以及東區擴大都市計畫，並辦理舊城區改造，重現永樂商圈風華。

彰化市長林世賢已表態爭取民進黨下屆彰化縣長提名，另有意爭取國民黨下屆縣長提名的彰化縣工商策進會總幹事洪榮章也參加團拜，引起注目。不過，民進黨被認為下屆縣長的熱門人選，包括立委黃秀芳、立委陳素月及前市長邱建富都未到場。

林世賢說，他上任6年來，獲得代表會主席陳文賓及全體代表支持，推動的各項建設，讓彰化市短短6年內已獲得7個國家大獎，他提出新年新願，未來要「雙箭齊發」，他全支持縣市合作，呼籲各界支持縣府進行中的交流道特定區第四期通盤檢討計畫以及東區擴大都市計畫，尤其目前已確定採取區段徵收的東區擴大都市計畫列為優先，因為東彰擴大都市計畫和台中捷運延伸彰化能否早日實現環環相扣，而捷運對於彰化市的都市發展至關緊要。

洪榮章呼應林世賢的說法，強調縣市合作的重要性，表示彰化市是彰化縣首善之區，彰化市的建設無法突破瓶頸，商會影響彰化縣的發展，針對台化納入東區擴大都市計畫問題，他曾三度拜訪台化公司董事長洪福源，台化原沒有意願，經他以台化是從彰化發跡，即應給彰化發展的機會，才同意以重劃方式辦理，目前由內政部排審中，至於彰東都市則區段徵收辦理，讓彰東都計再紙上談兵。