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南投推愛心陪伴卡 身障者就醫外出陪伴者享交通優惠

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府推「愛心陪伴卡」，方便家屬陪同身障者就醫或參與戶外活動。記者江良誠／攝影
南投縣政府推「愛心陪伴卡」，方便家屬陪同身障者就醫或參與戶外活動。記者江良誠／攝影

南投縣身心障礙者超過3萬人，家屬常反映，陪同就醫、出門，搭乘大眾運輸系統，需臨櫃出示證件購票很不方便。南投縣府最近完成愛心陪伴卡系統，2月1日起符合資格者可到公所申請愛心陪伴卡，即可享優惠，且不限特定陪伴者使用，陪辦身障者多到戶外活動，減輕照顧負擔。

身心障礙者出門相當不方便，但仍有就醫和外出需求。外出如同大工程，家人要安排交通工具、路線，更得隨時注意身障者的狀況，「不敢生病、不敢放鬆休息、缺乏資源支持」是家屬共同心聲。

南投縣社會及勞動局表示，南投縣身障者共3萬3376人，占人口數7%，最常接獲家屬反映，陪同身心障礙者出門很不方便，經常需陪同回診或外出，搭乘大眾運輸須臨櫃出示證件購票，相當不方便。

身心障礙者權益保障法第58條規定，「身心障礙者搭乘國內大眾運輸工具，憑身心障礙證明，應予半價優待；身心障礙者經需求評估，如需人陪伴者，必要陪伴者以一人為限，得享有前優待措施。」

為了減輕陪伴者負擔，鼓勵身障者參與戶外活動，縣府編列600萬元經費，推出南投縣「愛心陪伴卡」，陪伴者免驗證身分，搭乘大眾運輸工具也可享半價、免排隊購票，鼓勵陪伴者與身心障礙者一同出門，促進社會參與。

社勞局說，南投縣身心障礙者，可至戶籍地公所申辦愛心卡以外，身心障礙證明背面「必要陪伴者優惠措施」欄位，如有註記「國內大眾運輸工具」者，2月1日起可申請愛心陪伴卡1張，不限特定陪伴者隨行使用。愛心陪伴卡需自行儲值後才能使用，需隨身心障礙者愛心卡之後刷卡，搭乘縣府合約客運及台鐵、捷運等大眾運輸即享票價優惠，若單獨使用則以全票計價。

持南投縣愛心卡者，身心障礙證明如符合申請資格，可檢附愛心卡及身心障礙證明至戶籍地公所提出申請，以利檢驗申辦。諮詢電話:南投縣政府社會及勞動局 049-2222106轉1843。

南投縣政府推「愛心陪伴卡」，方便家屬陪同身障者就醫或參與戶外活動。圖／南投縣政府提供
南投縣政府推「愛心陪伴卡」，方便家屬陪同身障者就醫或參與戶外活動。圖／南投縣政府提供

南投縣 愛心 身障者

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