彰化月影燈季、花在彰化 吸引204萬人次參觀

彰化縣政府今天指出，溪州公園登場的「2025花在彰化」活動舉辦6天吸引約69萬人次參觀，彰化月影燈季舉辦38天吸引近135萬人次，2項活動累計約為204萬人次。

彰縣府發布新聞稿說明，春節期間，縣府在八卦山大佛風景區舉辦的「2025彰化月影燈季」活動以及溪州公園「2025花在彰化」活動都吸引大批人潮。

其中去年12月28日開幕的月影燈季活動截至昨天為止，參觀人次為134萬9692人，1月29日大年初一開幕的花在彰化活動，總入園人次累計為69萬5428人，2項活動累計人數為204萬5120人次。

縣府指出，彰化月影燈季活動將展出至3月2日，每天傍晚5時30分至10時亮燈，2月8日為慶祝元宵節，將限量發送2000份小提燈，2月14情人節將邀請520對情侶一同放閃，祝福有情人終成眷屬。

縣府表示，花在彰化活動2月9日寵物日活動將舉辦趣味障礙賽，現場還有毛孩變裝拍照區，歡迎民眾來賞花。