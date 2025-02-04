快訊

大S流感病逝引恐慌...全台民眾搶打疫苗 邱泰源曝：一日打掉4萬劑

碩博士生搶當菸廠工、教中小學 陸00後打什麼算盤？

31年來沒得過流感！日醫曝打疫苗以外 3個日常習慣增加免疫力

聽新聞
0:00 / 0:00

武陵櫻花季8日登場 主力櫻花紅粉佳人與昭和櫻中下旬盛開

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場櫻花季本月8日登場，農場內主力櫻花紅粉佳人和昭和櫻未開花，河津櫻先盛開。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季本月8日登場，農場內主力櫻花紅粉佳人和昭和櫻未開花，河津櫻先盛開。圖／武陵農場提供

今年武陵櫻花季本月8日登場持續到2月23日共16天，農場內目前有三色梅花與河津櫻花正盛開，山櫻花開花約6成，櫻花季主力部隊紅粉佳人與昭和櫻正含苞待放，預計本月中下旬進入盛開期，農場提醒遊客上山要注意交通管制措施，櫻花季期間農場住宿已被預訂滿房。

被譽為「櫻花博物館」的武陵農場，是國內著名的賞櫻勝地，每年櫻花季節都吸引賞花遊客慕名而來，武陵農場共栽種2萬多株櫻花樹，品種近20種，其中紅粉佳人約占7成，是農場主要的櫻花品種，國內僅有武陵農場大量種植；墨染櫻、普賢象櫻、松月櫻等特殊品種及特殊花色鬱金櫻，黃綠色的花朵是鬱金櫻的特色。

紅粉佳人與昭和櫻的花期相近，原本2月初起陸續進入盛開期，但今年寒流不斷，預計最佳觀賞期在2月中旬後；緊接著登場的還有吉野櫻、富士櫻、八重櫻、牡丹櫻、太平山櫻、臺灣原生霧社櫻，及琉球緋寒櫻等晚櫻品種。

武陵農場表示，農場今天最低溫零度，農場入口花園的河津櫻正值盛開期，今年花期比往年稍晚，包括主力櫻花，也因春節期間氣溫低，到現在還沒回溫，河津櫻目前已盛開美不勝收，山櫻花也陸續盛開中，粉色花海點綴山林，美景令人陶醉。

另外，武陵農場的三色梅花仍盛開，粉嫩、潔白、嫣紅交織成詩意畫卷，與滿山盛放的山櫻花相映成趣，預告滿園櫻花盛開春天美景將到。

今年武陵櫻花季本月8日登場，持續至2月23日，交通部公路局規劃總量、交通管制、公共運輸接駁等交通疏運措施。

公路局與武陵農場、雪霸國家公園、觀光署等單位合作，規劃交通疏運措施，場內總量管制，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，114年規劃一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

住宿遊客憑武陵農場製發車輛通行證才能進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

櫻花季期間，台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制，將由台中市政府公告禁止車輛進入，武陵農場及台中市政府警察局全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證車輛禁止進入。

武陵農場櫻花季本月8日登場，農場內主力櫻花紅粉佳人和昭和櫻未開花，山櫻花先盛開。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季本月8日登場，農場內主力櫻花紅粉佳人和昭和櫻未開花，山櫻花先盛開。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季本月8日登場，農場內主力櫻花紅粉佳人和昭和櫻未開花，三色梅花正盛開。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季本月8日登場，農場內主力櫻花紅粉佳人和昭和櫻未開花，三色梅花正盛開。圖／武陵農場提供

交通管制 公共運輸 櫻花季 武陵農場

延伸閱讀

冷氣團來襲…司馬庫斯櫻花延後綻放 櫻花季開不到一成

新竹關西賞櫻秘境暴紅 一大片粉色花海引人搶拍

南投櫻花季受春節提前開花少 日月潭國旅客連假減兩成

日本氣象發布「2025年最新櫻花預測」！儘早賞櫻行程規劃

相關新聞

武陵櫻花季8日登場 主力櫻花紅粉佳人與昭和櫻中下旬盛開

今年武陵櫻花季本月8日登場持續到2月23日共16天，農場內目前有三色梅花與河津櫻花正盛開，山櫻花開花約6成，櫻花季主力部...

淘汰烏賊機車 彰加碼2補助

彰化縣機車總數高達84萬輛，縣府為鼓勵淘汰1萬6000輛二行程機車，今年起新增補助3千元；另淘汰高齡機車換購電動機車，加...

新春團拜不忘減肥 盧秀燕：目標6都最瘦

台中市長盧秀燕參加陽明大樓新春團拜，她說，希望所有市府和市民們注意體重，保持健康，並開玩笑向在旁的副市長鄭照新說「我們二...

南投新春團拜抽上上籤 更曝燈會9天狂吸250萬人

大年初六開工日，南投縣政府今新春團拜，副縣長王瑞德感謝各界對縣府的支持與肯定，同時公布「2025南投燈會」開幕至大年初五...

彰化團拜...王惠美續推彰交特定區開發 新任副縣長亮相

彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化縣各界新春團拜，彰化縣長王惠美表示，新的一年縣府將繼續推動「一軸一環雙樞紐四引擎」為發...

彰化新春團拜 縣長王惠美盼3期規畫奠定下一個300年基礎

彰化縣政府今天新春團拜，縣長王惠美表示，縣府推動「一軸一環雙樞紐四引擎」為發展軸心，將有3期規畫讓彰化更不一樣，期待為彰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。