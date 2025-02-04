武陵櫻花季8日登場 主力櫻花紅粉佳人與昭和櫻中下旬盛開

今年武陵櫻花季本月8日登場持續到2月23日共16天，農場內目前有三色梅花與河津櫻花正盛開，山櫻花開花約6成，櫻花季主力部隊紅粉佳人與昭和櫻正含苞待放，預計本月中下旬進入盛開期，農場提醒遊客上山要注意交通管制措施，櫻花季期間農場住宿已被預訂滿房。

被譽為「櫻花博物館」的武陵農場，是國內著名的賞櫻勝地，每年櫻花季節都吸引賞花遊客慕名而來，武陵農場共栽種2萬多株櫻花樹，品種近20種，其中紅粉佳人約占7成，是農場主要的櫻花品種，國內僅有武陵農場大量種植；墨染櫻、普賢象櫻、松月櫻等特殊品種及特殊花色鬱金櫻，黃綠色的花朵是鬱金櫻的特色。

紅粉佳人與昭和櫻的花期相近，原本2月初起陸續進入盛開期，但今年寒流不斷，預計最佳觀賞期在2月中旬後；緊接著登場的還有吉野櫻、富士櫻、八重櫻、牡丹櫻、太平山櫻、臺灣原生霧社櫻，及琉球緋寒櫻等晚櫻品種。

武陵農場表示，農場今天最低溫零度，農場入口花園的河津櫻正值盛開期，今年花期比往年稍晚，包括主力櫻花，也因春節期間氣溫低，到現在還沒回溫，河津櫻目前已盛開美不勝收，山櫻花也陸續盛開中，粉色花海點綴山林，美景令人陶醉。

另外，武陵農場的三色梅花仍盛開，粉嫩、潔白、嫣紅交織成詩意畫卷，與滿山盛放的山櫻花相映成趣，預告滿園櫻花盛開春天美景將到。

今年武陵櫻花季本月8日登場，持續至2月23日，交通部公路局規劃總量、交通管制、公共運輸接駁等交通疏運措施。

公路局與武陵農場、雪霸國家公園、觀光署等單位合作，規劃交通疏運措施，場內總量管制，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，114年規劃一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

住宿遊客憑武陵農場製發車輛通行證才能進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。