淘汰烏賊機車 彰加碼2補助

彰化縣機車總數高達84萬輛，縣府為鼓勵淘汰1萬6000輛二行程機車，今年起新增補助3千元；另淘汰高齡機車換購電動機車，加碼補助至1萬2千元，汰舊車主最高可領1萬5300元。

彰化縣二行程機車還有約1萬6千輛，縣政府今年加碼推補助，即日起至今年12月31日止，設籍彰化縣滿5年以上的車輛，車主報廢2003年12月31日以前出廠的二行程機車，可獲縣府3千元補助金、環境部補助300元，共3300元。

另加碼補助機車汰舊換購電動機車，民眾申請報廢2010年12月31日以前出廠的高車齡機車改用電動機車，提高補助到1萬2千元，加上環境部補助的3300元，民眾最高可領1萬5300元。

台中市環保局指出，市府為汰除老舊機車換購電動機車，去年起最高可補助3萬300元，特別針對育有12歲以下子女的市民加碼補助3000元，鼓勵更多車主加速淘汰高碳排車輛。

彰化縣環保局表示，二行程機車排放的碳氫化合物平均濃度約是四行程機車的48倍，且燃燒不完全產生青白煙，成為眾所詬病的烏賊車。

彰化縣環保局長江培根表示，環保局透過補助誘因及加強攔查檢等多元管制措施，近3年已淘汰11萬7235輛老舊機車，讓空氣汙染物細懸浮微粒(PM2.5) 減量達17公噸，減碳量265公噸，效益相當於種植1萬4千棵樹木。