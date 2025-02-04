新春團拜不忘減肥 盧秀燕：目標6都最瘦

台中市長盧秀燕參加陽明大樓新春團拜，她說，希望所有市府和市民們注意體重，保持健康，並開玩笑向在旁的副市長鄭照新說「我們二人減肥成功，台中市就成為六都第一瘦」。盧秀燕平日注意飲食，曾示範過豆腐沙拉簡餐，低脂味美。

台中市運動局指出，教育部體育署最新公布2024運動現況調查，台中市過重或肥胖比率38.4%，位居六都第2瘦，擺脫多年來最胖頭銜。

盧秀燕在新春團拜表示，台中市府前年是六都最胖城市，去年大家勵精圖治，已經進步到六都第二瘦城市，只差一名就成為六都最瘦，她希望市府人員和市民們注意體重，保持健康。

說著，盧秀燕轉向在旁的副市長鄭照新說「我們二人減肥成功，台中市就成為六都第一瘦」，眾人大笑。鄭照新說，市長已開口，他接下來只能好好減重了！

盧秀燕平日飲食頗清淡，她常會自備低脂餐盒，曾在IG示範製作，一塊大豆腐，加上生菜與堅果，熱量不高，但有有飽足感。

市府運動局建議，要有規律運動，養成健康習慣。每天抽出30分鐘做運動，不管是快走、跑步、瑜伽還是健身，都能幫助提升身體代謝，約上家人或朋友一起動起來，還能增進感情呢！

另健康飲食，吃得對更重要！告別高油、高糖、高鹽的飲食習慣，多選擇天然食材，增加蔬果、穀類和優質蛋白質攝取。別忘了每天多喝水，減少攝取含糖飲料！

盧秀燕說，昨日是開工第一天，她和所有同仁互勉，台中市要繼續幸福，維持初心，把台中市當成自己的家庭規畫和建設，為家人設想和服務。