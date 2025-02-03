南投新春團拜抽上上籤 更曝燈會9天狂吸250萬人

大年初六開工日，南投縣政府今新春團拜，副縣長王瑞德感謝各界對縣府的支持與肯定，同時公布「2025南投燈會」開幕至大年初五不到10天已突破252萬參觀人次，並吸引163萬人次到南投住宿，燈會活動到2月16日，歡迎遊憩賞燈。

縣府3日今在一樓大廳舉行各界新春團拜活動，由於縣長許淑華出國，由副縣長王瑞德主持，王致詞感謝各界去年對縣政支持，並肯定縣府同仁同心付出，並於抽籤活動中，抽出第29籤上上籤，勉勵縣府持續努力精進，今年一定會更美好。

王瑞德展望未來，縣府將建設埔里、草屯及南投3大市鎮交通轉運站，以及草屯、南投的全民運動館，也將會展中心結合美術館及演藝中心打造文化場館，更採用最先進安全技術，打造結合休閒、綠能發展的綠能中心，自主處理縣內垃圾。

此外，縣府將持續改善偏鄉交通，將幸福巴士擴展到13鄉鎮市；繼續向中央爭取布建台灣好行路線，助益觀光發展；加強交通、醫療、教育、文化、環保、治安、產業、社福及青年發展等施政，也盼各界及鄉親持續給予縣府支持及鞭策。

王瑞德也提到，新春9天連假期間，南投交通及治安良好，南投燈會更吸引眾多遊客前來，並公布從上月25日開幕至大年初五，已突破252萬參觀人次，到南投旅遊住宿也達163萬人次，當日往返遊客更是多不勝數，經濟產值效益可觀。