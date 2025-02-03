彰化團拜...王惠美續推彰交特定區開發 新任副縣長亮相

彰化縣政府今天在彰化演藝廳舉辦彰化縣各界新春團拜，彰化縣長王惠美表示，新的一年縣府將繼續推動「一軸一環雙樞紐四引擎」為發展軸心，第一期先規畫彰交特定區，結合交通、產業與都市計畫三合一方式來開發，未來再延伸到和美交流道、員林交流道、北斗交流道，希望把彰化打開，讓彰化更加不一樣。

彰化縣各界新春團拜，彰化縣長王惠美與立委謝衣鳯等各級民意代表、世界彰化同鄉總會長黃明東等士農工商及文化各界代表共賀新年，王惠美也感謝春節期間包括警消、交通、治安、救護等工作同仁們，因為他們堅守崗位，讓大家平安過好年，並祝大家蛇年行大運，蛇麼都有，蛇麼都好。

王惠美也為大家介紹新到任副縣長周傑，並說，周傑對彰化很熟悉，特別邀請他回來彰化，協助推動縣政，希望彰化未來有更好的發展。

周傑曾任彰化縣政府觀光旅遊局局長、城市暨觀光發展處處長、建設處處長，2011年離開縣府後，曾任內政部營建署城鄉發展分署副分署長、立法院秘書、處長、參事等職。

王惠美說，彰化有超過300年榮光，期待未來奠定下一個300年的基礎，縣府推動「一軸一環雙樞紐四引擎」為發展軸心，第一期先規劃彰交特定區，包括新縣政中心、大巨蛋和產業園區都在這裡，後續還有第二期、三期將延伸到和美交流道、員林交流道、北斗交流道，希望讓彰化能夠更加不一樣。

王惠美也邀請大家造訪彰化，「花在彰化」將在溪州公園展出到2月12日，除了有花卉藝術，還有夢幻打卡熱點「花海希望」互動展區，小展館「植空間」，有三個檔期不同的花藝作品展。