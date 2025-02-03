彰化新春團拜 縣長王惠美盼3期規畫奠定下一個300年基礎
彰化縣政府今天新春團拜，縣長王惠美表示，縣府推動「一軸一環雙樞紐四引擎」為發展軸心，將有3期規畫讓彰化更不一樣，期待為彰化奠定下一個300年基礎。
彰化縣政府今天舉辦彰化縣各界新春團拜活動，王惠美與國民黨籍立委謝衣鳯、多名縣議員及各界代表恭賀新年，祝大家蛇年行大運。
王惠美表示，今天是年假後第一個上班日，歡迎新任副縣長周傑到任，協助推動縣政，希望彰化未來有更好發展。
王惠美說，彰化有超過300年榮光，縣府推動「一軸一環雙樞紐四引擎」發展軸心，結合交通、產業與都市計畫三合一方式開發，期待奠定下一個300年基礎。
王惠美進一步指出，第1期規畫彰化交流道附近特定區，包括新縣政中心、大巨蛋與產業園區均在此設置，後續第2期、第3期有和美交流道、員林交流道、北斗交流道，希望將彰化打開，讓彰化更加不一樣。
此外，王惠美提及，「2025花在彰化」於溪州公園展至2月12日，今年活動除有花卉藝術外，結合科技投影規畫打卡熱點「花海希望」互動展區；八卦山大佛風景區「2025月影燈季」展至3月2日，2月8日及14日會發放限量小提燈。
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