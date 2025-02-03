南部到中部番茄都受兩因素影響 農民預測：今年番茄不免高價

去年入秋到現在番茄價格都維持高點，不像很多蔬果在春節結束就出現促銷價；彰化縣番茄農指出，極端氣候造成日夜溫差大，及今年隆冬到現在都雨水較多，番茄生長受影響，產量比去年同期少，拍賣價每公斤逾180元，創歷年新高紀錄。

番茄可入菜也可當水果，一直是平價水果，但消費者可發現去年至今番茄價格比往年高，每公斤動輒破百元，連鎖超市還偶而斷貨，家庭主婦買不到料理用的牛番茄，不然就是買到趕著上架提前採收的青黃色未全熟番茄。

彰化縣埔鹽鄉佳和農場番茄農陳國鎮種植溫室番茄十多年，對氣候變遷挑戰農民栽種技術，帶來的影響感受很大。他表示，番茄喜歡涼冷，台灣農民通常國曆8月以後種植，依種植月分可在翌年2月到4月採收，品質最佳，4月以前不是沒番茄，而是天熱將使番茄皮厚、甜度下降，高溫天數多、溫差大都不利番茄植株生長。

陳國鎮說，2024年三個颱風先後報到，南部較早種植的番茄幾乎陣亡，接著秋老虎耳到12月底經常日夜溫差攝氏10度以上，都影響番茄植株健康，著果率不佳，整體產量比前一年減少三至五成，市場拍賣每公斤300元以上，創歷年新高紀錄，產地交易價以台斤計價，露天番茄每台斤80元至90元，溫室番茄150元至230元，也都是高價。

永靖鄉劉姓番茄農表示，去年特別熱，病蟲害肆虐，薊馬和銀蝨等體型微小昆蟲不但危害露天番茄，溫網室番茄也沒逃過鑽進細網內的這些害蟲，番茄植株染病枯萎，噴灑藥物挽回率不高，番茄農互相交流得知南部到中部的都很慘。