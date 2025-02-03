快訊

S媽沉痛發聲「要帶熙媛回家」 拜託外界幫忙完成大S這心願

今晚入立春…天地磁場亂 民俗建議四生肖「躲春」化災

到底多血汗？機場接送司機狂塗精油、灌提神飲料 客人嚇到換手自己開

聽新聞
0:00 / 0:00

南部到中部番茄都受兩因素影響 農民預測：今年番茄不免高價

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
番茄喜歡涼冷，近年極端氣候考驗番茄栽種技術。記者簡慧珍／攝影
番茄喜歡涼冷，近年極端氣候考驗番茄栽種技術。記者簡慧珍／攝影

去年入秋到現在番茄價格都維持高點，不像很多蔬果在春節結束就出現促銷價；彰化縣番茄農指出，極端氣候造成日夜溫差大，及今年隆冬到現在都雨水較多，番茄生長受影響，產量比去年同期少，拍賣價每公斤逾180元，創歷年新高紀錄。

番茄可入菜也可當水果，一直是平價水果，但消費者可發現去年至今番茄價格比往年高，每公斤動輒破百元，連鎖超市還偶而斷貨，家庭主婦買不到料理用的牛番茄，不然就是買到趕著上架提前採收的青黃色未全熟番茄。

彰化縣埔鹽鄉佳和農場番茄農陳國鎮種植溫室番茄十多年，對氣候變遷挑戰農民栽種技術，帶來的影響感受很大。他表示，番茄喜歡涼冷，台灣農民通常國曆8月以後種植，依種植月分可在翌年2月到4月採收，品質最佳，4月以前不是沒番茄，而是天熱將使番茄皮厚、甜度下降，高溫天數多、溫差大都不利番茄植株生長。

陳國鎮說，2024年三個颱風先後報到，南部較早種植的番茄幾乎陣亡，接著秋老虎耳到12月底經常日夜溫差攝氏10度以上，都影響番茄植株健康，著果率不佳，整體產量比前一年減少三至五成，市場拍賣每公斤300元以上，創歷年新高紀錄，產地交易價以台斤計價，露天番茄每台斤80元至90元，溫室番茄150元至230元，也都是高價。

永靖鄉劉姓番茄農表示，去年特別熱，病蟲害肆虐，薊馬和銀蝨等體型微小昆蟲不但危害露天番茄，溫網室番茄也沒逃過鑽進細網內的這些害蟲，番茄植株染病枯萎，噴灑藥物挽回率不高，番茄農互相交流得知南部到中部的都很慘。

陳國鎮預估，2024年8月以後種植的番茄今年2月至3月上市，去年8月以後受到天然災害的番茄植株整體受損不輕，而4月到8月之間番茄農多輪種小黃瓜、洋香瓜、美濃瓜，可預見未來產量都不高，今年番茄量多價跌的機率低，消費者要有心理準備。

彰化縣佳和農場長陳國鎮悉心培育水果番茄。記者簡慧珍／攝影
彰化縣佳和農場長陳國鎮悉心培育水果番茄。記者簡慧珍／攝影

消費者 農民

延伸閱讀

一上架就秒殺！ 全台首創「拉絲糖葫蘆」 糖絲與水果的新鮮絕妙組合 口感令人超驚艷

研究發現「冬天終極撫慰食物」是它！效果更勝熱水澡 像親人擁抱般溫暖

既便宜又簡單！專家曝廚房常見1食材讓燉牛肉風味瞬間升級

美濃小果番茄評鑑競賽 品種多元象徵彩色時代來臨

相關新聞

「花在彰化」5天翻新2024紀錄 未來一周壞天氣挑戰人氣

蛇年新年旅遊彰化縣兩個「明珠」鹿港小鎮與田尾公路花園都很熱門，縣政府主辦「花在彰化」溪州公園更是創下5天突破60萬人次的...

南部到中部番茄都受兩因素影響 農民預測：今年番茄不免高價

去年入秋到現在番茄價格都維持高點，不像很多蔬果在春節結束就出現促銷價；彰化縣番茄農指出，極端氣候造成日夜溫差大，及今年隆...

永信社福、富宇攜手到宅沐浴 助弱勢家庭免費洗熱水澡

春節連假剛過，許多弱勢家庭生活困難，永信社會福利基金會和富宇慈善基金會合作，提供到宅沐浴服務，讓弱勢家庭免費洗熱水澡，度...

影／盧秀燕和鄭照新互勉 「我們減肥成功、台中成六都第一瘦」

台中市長盧秀燕今天率市府局處首長到市政陽明大樓和市府員工新春團拜時說，希望所有市府和市民們注意體重，保持健康；她也開玩笑...

大S流感猝逝...民眾震驚急要打疫苗 彰化僅剩不到2千劑

女星大S徐熙媛在日本因流感併發肺炎過世消息今天震驚各界，彰化縣衛生局及各醫療院所今天上午已接到許多民眾來電詢問可否過去打...

星期評論／地方爭取建設 中央口惠實不至

南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖竣工，供應鄰近縣市水源。但施工過程，水利署將土方堆置烏溪河床、垃圾山未完成清運，也未規畫聯外道路。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。