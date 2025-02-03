永信社福、富宇攜手到宅沐浴 助弱勢家庭免費洗熱水澡

春節連假剛過，許多弱勢家庭生活困難，永信社會福利基金會和富宇慈善基金會合作，提供到宅沐浴服務，讓弱勢家庭免費洗熱水澡，度過寒冬。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，今年春節氣溫驟降，對許多行動不便的到宅沐浴弱勢家庭來說，年節來臨之際，他們的行動受到限制，生活侷限家中，加上寒流來襲，好好洗個熱水澡，對他們來說是個很大挑戰。

該基金會每年年節前實地訪視，評估需要的服務，從了解、參與到積極媒合長照資源，每一份資源得來不易，希望將善意投入到真正需要的地方，特別是未符合政府補助資格的個案，優先提供物資及支持到宅沐浴的經費。今年感謝富宇慈善基金會贊助弱勢家庭到宅沐浴經費及物資，讓弱勢家庭在寒冬能享受到熱水澡，感受到社會的溫暖與關懷。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，富宇追求共好、重視「家」的溫度，致力改善社會環境、及弱勢族群的生活，期盼透過企業的力量，完善老人照護資源，分享「家」的幸福美好。

受助家庭阿真姐說，她父親長期服用降血壓藥物，有次外出由於突然頭暈而昏倒，緊急送醫檢查後診斷為出血性中風，造成言語障礙及肢體癱瘓，父親生活品質大幅下降；母親全心全意照顧爸爸，後來母親健康狀況也逐漸亮起紅燈。

她是獨女，不得不放棄外地工作回家照顧父母，面對龐大的家庭照顧壓力及經濟負擔，她感富宇慈善基金會捐助的到宅沐浴經費，還有永信的到宅沐浴團隊在年前幫父親洗了個溫暖的熱水澡，為她減輕不少壓力。

「美好食光計畫」是永信社會福利基金會發起，8年來已連結社會大眾的力量，幫助951戶弱勢家庭，今年春節，募集20份愛心物資，幫助到宅沐浴的弱勢家庭。