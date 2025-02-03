影／盧秀燕和鄭照新互勉 「我們減肥成功、台中成六都第一瘦」

台中市長盧秀燕今天率市府局處首長到市政陽明大樓和市府員工新春團拜時說，希望所有市府和市民們注意體重，保持健康；她也開玩笑向一旁的副市長鄭照新說「我們二人減肥成功，台中市就成為六都第一瘦」。

盧秀燕在新春團拜時表示，前年台中市府被衛福部公布是六都最胖城市，經過一年，去年大家歷精圖治，深記教訓，已經進步到六都第二瘦城市，只差一名就成為六都最健康、最瘦城市，今年過年長達9天假期，大家都很開心，她希望所有市府和市民們，注意體重，保持健康，才可為家庭，為台中市自己局處，業務精進，更好更幸福，她也向一旁的副市長鄭照新說「我們二人減肥成功，台中市就成為六都第一瘦」。

盧秀燕表示，今天台中市府舉辦二場新春團拜，第一場在台中市西屯區市政大樓，為表示台中縣市合併的重視，新春團拜在二個行政中心舉辦，盧秀燕說，每位同仁都是市府的心肝寶貝，台中市泛公務員超過5萬人，每位同仁都是重要成員，過去6年施政方向正確，台中市是大家庭，每位市民都是家人，施政過程時時以建設自己家庭，為台中市家人服務的精神，獲得市民肯定，去年底在多項媒體評鑑中，獲得六都和全國第一，包括全國最幸福城市。