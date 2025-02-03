大S流感猝逝...民眾震驚急要打疫苗 彰化僅剩不到2千劑

女星大S徐熙媛在日本因流感併發肺炎過世消息今天震驚各界，彰化縣衛生局及各醫療院所今天上午已接到許多民眾來電詢問可否過去打流感疫苗，衛生局表示，目前彰化公費流感疫苗僅剩不到2千劑，尚未接種民眾可儘速至合約院所接種。

農曆春節前後不只國內流感疫情升溫，日本的流感也大爆發，而近期日韓等地區是國人旅遊熱門點，今天傳出女星大S在日本因流感併發肺炎猝世，各界震驚，各醫療院所即接到不少民眾來電詢問流感疫苗。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前彰化縣流感疫苗剩不到2千劑，目前仍是流感等呼吸道疾病流行高峰期，公費流感疫苗已擴大到提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，也提醒民眾要勤洗手、戴口罩，做好個人防護預防流感。