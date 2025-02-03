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蛇年開工新春團拜 盧秀燕：有出訪日本計畫

中央社／ 台中3日電

今天是春節年假結束後首日開工，台中市長盧秀燕在新春團拜時指出，台中與日本關係密切，日本也是與台中姊妹市第2多的國家，她今年有出訪日本的計畫，等確定後再向外報告。

春節9天年假結束，台中市政府上午舉行員工新春團拜，盧秀燕在會中感謝新年期間包括交通、警消及醫護人員，不眠不休、沒有休假繼續服務市民、建設台中，期勉市府員工繼續用愛服務市民，希望台中繼續幸福，共創佳績。

盧秀燕接受媒體聯訪被問到是否有出訪日本計畫時表示，因為日本一向跟台灣非常密切，尤其跟台中市，1908年日本因台灣縱貫鐵路開通而興建台中公園的湖心亭，湖心亭被當作台中市徽，日本時代建築物當台中市徽，可見台中跟日本關係非常密切。

盧秀燕接著說，日本也是台中第2多姊妹市的國家，市府非常重視城市外交，因疫情關係使得工作耽誤，疫情結束後當然要加強城市外交、國民外交及出訪工作，今年有出訪日本計畫，等計畫確定後會再向外報告。

被問到是否會爭取參選國民黨主席時，盧秀燕未正面回應只說，今天是各行各業開工第一天，新年期間說好話，希望讓市民開心，也讓國泰民安，國家要祥和，民眾才能安心，希望在新的一年當中，國家和諧、國家安全、社會安定、人民安心，和諧安定非常重要。

對於公民團體發起罷免案，盧秀燕認為，新春期間政府官員、民間領袖都到廟裡或教堂祈福，第一句話都說國泰民安，就是國家安全、國家祥和、社會安定，人民才能安心，如果國家不斷擾動，國家不能祥和，人民就不能安心，希望新的一年當中政治放兩旁，民生、經濟、教育優先，為人民著想。

日本 盧秀燕

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