彰化公所祭消費券刺激買氣 9天年貨大街創造人潮
彰化市公所今年在永樂街、民族路舉辦的春節年貨大街活動從去年的5天延長到9天，今天最後一天活動仍是滿滿人潮，公所今年提供多達15萬元的市集消費券刺激消費，公所表示，今年創造近百萬人次人潮，堪稱中台最強走春年貨市集活動。
彰化市公所表示，今年春節市集加開年貨大街擴大舉辦，從年前的1月25日辦到2月2日，永樂街和民族路二個街區共設了將近120個攤位，並各設置兩大表演舞台，共有56組表演團體輪番上陣演出。
公所也提供多達15萬元的市集消費券，每日開放100個名額，分享活動訊息就可用100元購買價值200元消費券，每消費100元就可兌換一張摸彩券，可抽Gogoro電動機車、iPhone 16等大獎，甚至有民眾這幾天累積消費達2萬元，一次兌換200張摸彩券，花了快1小時才填完摸彩券資料。初一、初二於慶安宮還舉辦擲杯送紅包活動，擲出聖杯就送消費券100元。
市長林世賢也在大年初二和2月2日親自上場煎「市長蔥油餅」義賣，二天共賣5萬多元，將捐給伯立歐小兒麻痺基金會與瑪喜樂社福基金會。
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