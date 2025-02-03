中市6到7樓建物公安 市府輔導申報

為規範公寓大樓安全，台中市政府今年啟動6層樓以上未達8樓公寓，納入建築安全公安申報，全市約有2713棟，逾半數尚未成立管委會，議員憂無人負責公安申報；都發局指出，已成立管委會社區優先列入公安輔導，另住宅處加強輔導補助成立管理組織。

內政部要求地方政府針對6至7層集合住宅(H-2)，須在今年1月1日起納入建築物公共安全檢查簽證及申報範圍，市府都發局表示，去年8月20日已公告，從今年1月1日至3月31日申報，已成立管委會的社區列為優先輔導名單。

都發局說明，建築物公安申報主要確保防火避難路徑通暢及設施設備安全。依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，集合住宅檢查項目有兩大類六項，第一大類與避難逃生有關，包括避難層出入口、直通樓梯及安全梯等三項。第二大類則是設備檢查，包括升降設備、避雷設備及緊急供電系統等三項，每項都與住家安全息息相關。

社區管理組織或管理負責人須委託內政部國土管理署認可的專業機構或專業人員檢查，簽證後市府申報。專業人員依原來建管單位核准的竣工圖說逐層檢查，確認設施設備正常運作、無阻塞破壞情形。

據市府統計，6到7樓建物有2713棟，逾6成共1644棟建物未成立管委會，民進黨議員江肇國指出，市府早期僅在網站公告，不見主動輔導，會讓民眾面臨首次申報，無所適從。

都發局長李正偉說，今年度編列2000多萬元辦理「訪視或協助成立管理組織」及公安申報輔導訪視計畫，協助完成公安申報。

李正偉說，今年是台中市6至7層樓集合住宅首年申報，都發局將逐步協助社區完成，已成立管理組織的社區優先列入公安輔導訪視名單，尚未成立管理組織的社區，住宅處提出補助成立管委會輔導成立、共用部分及約定共用部分修繕補助等措施，輔導社區穩定運作及簡化申報程序。