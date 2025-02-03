星期評論／地方爭取建設 中央口惠實不至

南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖竣工，供應鄰近縣市水源。但施工過程，水利署將土方堆置烏溪河床、垃圾山未完成清運，也未規畫聯外道路。行政院長卓榮泰誇南投人很有肚量，水利署卻要求南投縣自己想辦法開路，對南投的需求口惠實不至。

鳥嘴潭人工湖工程2015年獲行政院核定，2019年8月開工，原訂9年完工。時任行政院長蘇貞昌視察鳥嘴潭人工湖，要求趕在4年內完工，環團與南投縣民質疑，蘇院長一句話，就大幅縮短4年，推翻環評委員決議，卻對烏溪沿線鄉鎮環境與交通造成衝擊。

蘇貞昌一席話，水利署果然加速開挖，237萬立方公尺土方堆置在烏溪河床，引起居民和環團質疑未辦環評，造成河川擾動，改變生態與景觀，而湖區鄰近草屯垃圾場，仍有5萬噸垃圾仍未移除，有汙染之虞。

卓榮泰參加鳥嘴潭人工湖竣工典禮，誇讚南投鄉親很有「腹腸（度量）」，包括集集攔河堰在內，願意協助鄰近雲林、彰化解決用水問題，卓說相信人工湖美景能帶動南投觀光。

南投縣府希望中央協助改善南投偏鄉簡易自來水設施，中央無回應，甚至遊客想到人工湖參觀，才發現根本無路可走。水利署對此表示，湖區工程已結案，要縣府向公路局爭取納入生活圈道路計畫，自付2成工程款、5成徵地費，讓南投人傻眼。

立委游顥說，南投水源供應彰化、雲林地區使用，但南投本身的自來水普及率低、水管須汰舊換新，中央的回饋和協助不足，光說南投人有度量，毫無幫助。

監察委員也打臉行政院，指鳥嘴潭人工湖有土方堆在河床、垃圾未清運等問題，要求經濟部、環境部、工程會檢討改善，但相關部會至今未提明確改善措施。儘管閣揆稱讚，但人工湖沒聯外道路，更印證中央對南投的需求，只有口惠而實不至。