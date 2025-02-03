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盧秀燕透露訪日計畫 揭東京淵源

聯合報／ 記者洪敬浤陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕（中）受訪罕見提及家族與日本的淵源。本報資料照片
台中市長盧秀燕（中）受訪罕見提及家族與日本的淵源。本報資料照片

日本台灣交流協會春節前夕出刊的官方雜誌「交流」2025年1月號，首度專訪台中市長盧秀燕，日媒並以「次世代領袖」稱呼，盧透露，市長任期內會前往日本訪問。

疫情解封加上市長任期僅剩兩年，盧秀燕馬不停蹄展開出訪計畫，去年先後出訪新加坡、美國，去年底在議會備詢時，她表示「一定去日本」，外界研判，時間很可能就落在今年。

盧秀燕接受日媒專訪時透露，日本是台中市繼美國之外，締結姐妹及友好城市最多的國家，加上個人淵源，她一直希望能訪問日本。歷任日本台灣交流協會代表都很客氣地邀請，但碰上3年前發生疫情，加上疫後工作繁忙，未能如願，但她會規畫在任期內去日本訪問，政界人士認為盧訪日之行不會拖太久。

台中市政府表示，城市外交是市政重要環節，市府團隊每年皆會評估出訪的國家與交流內容，若有消息會對外公布。

盧秀燕接受日刊訪問，罕見提及家族與日本深厚淵源，她父親來自山東省，母親則是新竹望族，外祖父在日治時代帶妻女前往東京鐵道學校留學，推測可能是1922年創立的鐵道省教習所，一家在日本生活長達8年，盧的母親還有個日本名字「林代子」，在此環境下，自己也會一點簡單日文詞彙。

盧秀燕說，她的外祖父留學日本，很包容不同的文化，也因此，當母親要和外省軍人父親結婚時，她的外祖父不介意，反而說「只要相處融洽，哪裡出身都沒關係」。盧秀燕說，父親講的是山東口音較重的中文，母親的母語則是台語與日文，在中國大陸、日本等不同文化混合的環境中長大，造就自己對多元文化的概念。

日本台灣交流協會 母親 盧秀燕

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