影／北斗天后宮天公爐發爐、黑狗狂吠 竟發現不明骨骸

彰化縣北斗鎮東螺媽天后宮昨日天公爐發爐，廟方在清香灰時，一隻黑狗在一旁狂吠，廟方竟清出一根疑似塗了硃砂的不明骨骸，懷疑有人惡意下降術挑釁，已向警方報案，希望揪出不肖人士。

北斗天后宮執行長林建成說，天后宮的香爐昨天下午發爐，香客通報，他想說可能是接神日，來拜東螺媽的香客很多，插的香比較多才會發爐，正清香爐時，一隻黑狗一直在旁狂吠，不肯離開，不久竟清出一根逾十公分的骨頭，他把骨頭取出後，黑狗就不叫了並跑走。

林建成說，這根骨頭上還疑似以紅色硃砂畫上一條線，且骨頭也有鋸斷痕跡，懷疑是詛咒行為，要來破壞東螺媽的香火，他懷疑東螺媽香火鼎盛而遭忌，或有居心不良者下降頭要害人，至於骨頭是動物或人骨還無法分辨。