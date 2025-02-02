聽新聞
0:00 / 0:00
影／北斗天后宮天公爐發爐、黑狗狂吠 竟發現不明骨骸
彰化縣北斗鎮東螺媽天后宮昨日天公爐發爐，廟方在清香灰時，一隻黑狗在一旁狂吠，廟方竟清出一根疑似塗了硃砂的不明骨骸，懷疑有人惡意下降術挑釁，已向警方報案，希望揪出不肖人士。
北斗天后宮執行長林建成說，天后宮的香爐昨天下午發爐，香客通報，他想說可能是接神日，來拜東螺媽的香客很多，插的香比較多才會發爐，正清香爐時，一隻黑狗一直在旁狂吠，不肯離開，不久竟清出一根逾十公分的骨頭，他把骨頭取出後，黑狗就不叫了並跑走。
林建成說，這根骨頭上還疑似以紅色硃砂畫上一條線，且骨頭也有鋸斷痕跡，懷疑是詛咒行為，要來破壞東螺媽的香火，他懷疑東螺媽香火鼎盛而遭忌，或有居心不良者下降頭要害人，至於骨頭是動物或人骨還無法分辨。
廟方已向警方報案，由於香爐在前幾天才清過，研判被放骨頭應是這二天的事，希望警方能揪出不肖人士，查出動機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言