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彰化清水岩寺抽國運中下籤 廟方：主事者勿自傲才能逢凶化吉

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉清水岩寺今天抽國運籤，清水岩寺總幹事陳慶福解釋，今年國運籤為「中下」籤，籤書解詩為主事者勿自傲，身段要柔軟，國家運勢才會逢凶化吉。記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩寺今天抽國運籤，清水岩寺總幹事陳慶福解釋，今年國運籤為「中下」籤，籤書解詩為主事者勿自傲，身段要柔軟，國家運勢才會逢凶化吉。記者林宛諭／攝影

彰化縣社頭鄉清水岩寺今天抽國運籤，抽出籤題為「蜻蜓誤入蜘蛛網」，廟方解釋，今年國運籤為「中下」籤，籤書解詩為主事者勿自傲，身段要柔軟，國家運勢才會逢凶化吉。

百年古剎清水岩寺在大年初五抽國運籤，由管理委員會主委蕭惠仁與委員蕭敏雄、黃義峰抽出國運籤、工商籤、和農牧籤。

清水岩寺總幹事陳慶福表示，今天抽出的國運籤是第48首的「中下籤」，籤題為「蜻蜓誤入蜘蛛網」，籤解為「陽世作事未和同，雲遮月色正朦朧，心中意欲前途去，只恐前途未運通」。根據籤書解詩為，主事者不要自傲，一意孤行，自鳴清高，恐影響運勢，需改變以往作風，身段柔軟，才有利於國家前途。

而工商籤抽到第56首「中下籤」，解籤為「病中若得苦心勞，到底完全總未遭，去後不須回頭問，心中事務盡消磨」。陳慶福說，此籤也顯示今年工商界景氣也不太好，對照目前國際情勢，台灣是晶片大國，美國總統川普一直想對台灣提高關稅，工商界也要面臨更大挑戰。

相較下，農牧籤則抽到第44首「上上籤」，解籤為「客到前途多得利，君爾何故兩相疑，雖是中間防進退，月出光輝得運時」，意即今年農林漁牧業會雲開月出有好時機，有先難後易之兆，會有大豐收、好運勢。

社頭鄉清水岩寺今天抽出國運籤、工商籤、和農牧籤。記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩寺今天抽出國運籤、工商籤、和農牧籤。記者林宛諭／攝影

國運籤 蜘蛛 運勢

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