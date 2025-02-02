何欣純參選台中市長漸明朗 由誰補位立委檯面下也討論

台中市民進黨籍立法委員何欣純很早就表態爭取下屆市長寶座，黨內這一關在黨主席賴清德春節到台中跑廟時說：「欣純會是好市長，大家要多幫忙她、支持她。」已讓局勢逐漸明朗。據了解，如果何出馬，又能順利當選，她連任3屆的大里、太平這一席立委就將補選，而目前民進黨在此區的5席市議員雖然嘴巴上未鬆口，但已都摩拳擦掌，有一試的準備。

何欣純在大里太平經營甚久，連3屆立委都以最高票當選，被視為難以撼動的一席。但是她若出馬選市長，此區立委出缺，依法就必須補選，使得此區將成為藍綠白有志者都想競逐的一區。

若何欣純當選市長，在補選的期程很短之下，綠營目前看好接棒者會由現任的大里、太平5位現任市議員中產生。而且，目前檯面上5人，包括大里的李天生、林德宇、張芬郁和太平的張玉嬿、蔡耀頡都有一試的想法和準備，只是何欣純這一局得要她拿得下來，後面才可能參與補選。否則她若敗選，依舊仍返回選區固守立委，後面就沒有補選問題。因此，大家都僅在私下討論，尚不能浮上檯面。

市議員林德宇就說，雖然支持者對他有呼聲，但他認為現在談這個問題太早，也不利於何欣純的市長選戰。目前他的立場就是市長全力支持何欣純，他自己也要能高票當選市議員，至於其他的事如何安排，得等到何當選之後再談。

至於其他市議員雖然未表態，但不乏各有論述，例如既然補選時間短，應該由即戰力最佳的人選出馬，還有一說是應由年輕市議員出馬，但也有人認為，地方經營久、政治資歷深的人才具實力，各種論述都在檯面下流動。