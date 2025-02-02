限時48小時…南投監理站古董車牌 明天起開放競標

古董汽、機車前年底開放上路，但須懸掛監理單位核發的號牌，公路局台中區監理所南投監理站明天（3日）起開放競標20副古董汽車號牌及4面古董機車號牌至5日上午9時，限時48小時，但注意想領牌必須符合古董車身分認定標準。

過去不少古董車因不符合國內現行法規標準，無法請領牌照，直至前年4月才修法通過可領用專用牌照，牌照稅、燃料稅及領牌規費皆與一般車輛相同，而其專用車牌顏色為「棕底白字」，具濃濃復古感很有味道，並於前年底開放核發領牌。

古董汽、機車號牌標售作業也於前年底於各地陸續辦理，南投監理站於明天（3日）上午9時起開放古董汽車號牌代碼KUA-0519至KUA-0550、古董機車號牌代碼KUM-0120至KUM-0123共24面車牌競標至5日上午9時止，限時48小時。

南投監理站表示，有意競標者請先至戶政機關申請自然人憑證，再上監理服務網登錄成會員，才能參與競標；且古董車想領牌須符合古董車身分認定標準，建議古董車主競標前先詳閱「申請古董車領牌須知」。

基本上須為車齡逾35年車的二輪機車或左駕小客車，備有車輛安全審驗中心VSCC測試安全合格文件，出具符合古董車認定條件的證明文件，車輛內裝應保持完善，應與原車輛製造廠車輛出廠狀態相同，為國內外已領照使用未報廢車輛。

南投監理站也提醒，古董車就算成功領牌，行駛仍須符合道路規定，僅限星期日、紀念日或其他休息日才能開車上路；且未經許可，不得行駛於國道及快速公路，並限於車籍所在地道路範圍內行駛，若違規將可依法處以900至1800 元罰鍰。