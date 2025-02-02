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中市63處易肇事路口完成改善 交通局：盤點找下個目標

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
設置行人專用時相，提升行人安全。圖／交通局提供。
設置行人專用時相，提升行人安全。圖／交通局提供。

交通部盤點全台行人易肇事路口，台中市有63處，中市府今宣布已全數完成改善。

交通局長葉昭甫表示，市府爭取中央多項補助經費，提升人本交通環境，透過標線型人行道、路口人行道截角外推、調整車道配置、綠斑馬、設置紅燈倒數、放大型行人燈及行人號誌早開等措施，改善易肇事路口，提升行人通行安全。

另到目前為止，完成140處校園周邊路口安全改善、9案校園通學步道改善計畫；完成行人穿越線退縮達193處、增設庇護島275座、綠斑馬820處、設置行人專用時相139處、行人早開時相478處、標線型人行道212處。

葉昭甫說，學校周邊道路設置通學區標誌、視覺化減速標線、綠底行人穿越道標線及行穿線照明燈等措施，提升行人穿越路口的可見度及醒目性，同時提醒駕駛用路人已進入通學區，減速慢行。

此外，因應捷運高架橋下方照明較不足處，以及醫院、校園周邊等行人量大路口，共設置79處行穿線照明燈，藉由行人友善交通工程設施，提升行人安全。

為解決道路環境視距不佳，並降低無號誌路口肇事率，全市已有41處建置智慧路標系統，警示用路人，降低事故發生，改善道安環境。

內政部今年1月訂定「行人交通安全設施推動計畫」，中市交通局表示．全面盤點既有行人交通安全設施，分析現況交通環境及管制措施，了解市民對人行環境的需求，提出符合台中市特色的都市人本交通環境課題與對策。

加強車道標示及道路平整度。圖／交通局提供
加強車道標示及道路平整度。圖／交通局提供

人行道 校園 行人

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