從1000元到禮義廉恥 教育奉獻獎得主：世風日下太珍貴

曾獲「教育奉獻獎」的老師殷光華，日前把錢包掉在台中客運公車上，駕駛林政達拾金不昧交給公司，最後送回他的手上。他特別寫信感謝駕駛，從客運業者到駕駛做到他倡議的「禮義廉恥」，殷老師說，這特別珍貴！

段光華因感嘆社會風氣太差，並為推廣「孝道及美德」，10幾年來開車全台走透透，到學校、監獄等處演講，推廣「孝道及美德」，演講場次約2、3千場，一年演講次數不下3、400場，獲得教育奉獻獎

殷老師說，日前他從南屯區搭乘29路公車出門，下車時他用A4紙經三次折疊而成的錢包卻忘了帶下車，皮夾內有1000元，還有金融卡、健保卡，其他的重要電子票卡。

他曾向市議員李中提到此事，李中在臉書貼文特別肯定駕駛林政達，交通局曝光表揚。

殷光華說，他寫信給台中客運感謝這位駕駛，是自己身體力行的「禮」貌，公車駕駛不侵占他的財物，合乎道「義」，駕駛非常廉潔正是「廉」的表現，駕駛依規定將皮夾交到停車場辦公室待認領，即是心中有「恥」。

台中客運也公開表揚，並獎勵林政達，殷老師表示，接到台中客運董事長李博文回信，不管他差點丟掉的皮夾內金錢多寡，對乘客和駕駛長，甚至台中的大眾運輸都是一件很溫馨的事。

殷老師說明，台中客運提供駕駛的實質肯定讓人感受到行善的人會被嘉勉、受人尊崇，也讓大家看到善有善報的實例，駕駛榮獲獎勵心中必然非常快樂，印證行善最樂的重要哲理。

駕駛林政達說，這是他應該做的，每個班次上下車的乘客很多，他在台中客運擔任駕駛15年，乘客很多，掉東西的乘客因未察覺就下車，有的會回來找，有的可能忘了遺落在公車座位旁。

公車上撿到最多的就是手機、雨傘、皮包等物品，依規定會將拾獲的物品送回調度站、依公司規定登記招領，大部份遺失物品的民眾都會打電話詢問，會依其身份等資料查驗，確認是遺失物品的民眾後歸還。