快訊

北美關稅戰開打！加拿大墨西哥宣布對美實施報復關稅 2月4日同步生效

國際利空狂砸 台股開紅盤日若補跌5年來首收黑

搭長途飛機總是腰痠背痛？專家教你6招如何動一動助舒緩

從1000元到禮義廉恥 教育奉獻獎得主：世風日下太珍貴

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中客運司機林政達拾金不昧，失主是教育奉獻獎得主，老師說駕駛座到禮義廉恥太珍貴了。圖／交通局提供
台中客運司機林政達拾金不昧，失主是教育奉獻獎得主，老師說駕駛座到禮義廉恥太珍貴了。圖／交通局提供

曾獲「教育奉獻獎」的老師殷光華，日前把錢包掉在台中客運公車上，駕駛林政達拾金不昧交給公司，最後送回他的手上。他特別寫信感謝駕駛，從客運業者到駕駛做到他倡議的「禮義廉恥」，殷老師說，這特別珍貴！

段光華因感嘆社會風氣太差，並為推廣「孝道及美德」，10幾年來開車全台走透透，到學校、監獄等處演講，推廣「孝道及美德」，演講場次約2、3千場，一年演講次數不下3、400場，獲得教育奉獻獎

殷老師說，日前他從南屯區搭乘29路公車出門，下車時他用A4紙經三次折疊而成的錢包卻忘了帶下車，皮夾內有1000元，還有金融卡、健保卡，其他的重要電子票卡。

他曾向市議員李中提到此事，李中在臉書貼文特別肯定駕駛林政達，交通局曝光表揚。

殷光華說，他寫信給台中客運感謝這位駕駛，是自己身體力行的「禮」貌，公車駕駛不侵占他的財物，合乎道「義」，駕駛非常廉潔正是「廉」的表現，駕駛依規定將皮夾交到停車場辦公室待認領，即是心中有「恥」。

台中客運也公開表揚，並獎勵林政達，殷老師表示，接到台中客運董事長李博文回信，不管他差點丟掉的皮夾內金錢多寡，對乘客和駕駛長，甚至台中的大眾運輸都是一件很溫馨的事。

殷老師說明，台中客運提供駕駛的實質肯定讓人感受到行善的人會被嘉勉、受人尊崇，也讓大家看到善有善報的實例，駕駛榮獲獎勵心中必然非常快樂，印證行善最樂的重要哲理。

駕駛林政達說，這是他應該做的，每個班次上下車的乘客很多，他在台中客運擔任駕駛15年，乘客很多，掉東西的乘客因未察覺就下車，有的會回來找，有的可能忘了遺落在公車座位旁。

公車上撿到最多的就是手機、雨傘、皮包等物品，依規定會將拾獲的物品送回調度站、依公司規定登記招領，大部份遺失物品的民眾都會打電話詢問，會依其身份等資料查驗，確認是遺失物品的民眾後歸還。

健保卡 公車 雨傘

延伸閱讀

初五北返車潮湧現 省道6大地雷路段估車多壅塞

春節尾聲初四估現北返車潮 App掌握路況避塞車

明初三國道將出現旅遊車潮 客運仍有7、8成空位

「晶晶體」真有其人！首都客運千金李晶晶中英夾雜爆紅

相關新聞

從1000元到禮義廉恥 教育奉獻獎得主：世風日下太珍貴

曾獲「教育奉獻獎」的老師殷光華，日前把錢包掉在台中客運公車上，駕駛林政達拾金不昧交給公司，最後送回他的手上。他特別寫信感...

過年氣氛為何變少 骨科醫師有感提出二、三事

許多人覺得現在過年比起小時候，更沒有年味的熱鬧和氣氛，台中光田醫院骨科醫師嚴可倫有感而發，提出自己觀察的原因，內容po網...

紫南宮錢母贗品出沒網路 竹山警方嚴密巡查籲小心受騙

竹山紫南宮招財錢母每年吸引眾多信徒排隊領取，今年蛇年聚寶盆招財錢母造型更是相當吸睛，霸氣又招財，讓許多信眾愛不釋手，竹山...

中市63處易肇事路口完成改善 交通局：盤點找下個目標

交通部盤點全台行人易肇事路口，台中市有63處，中市府今宣布已全數完成改善。

南投草屯農會1688瓶「發財水」明發送 招財撇步也曝光

南投草屯鎮農會存款額在全國農會名列前茅，堪稱「錢水旺」的金融機構，今年農曆年前封關日將1688瓶發財水存放金庫吸財氣，象...

台中東勢「鬧新年」吸逾千人 在地人：想找回童年春節味道

許多人覺得過年愈來愈沒有年味熱鬧氣氛，台中東勢卻有在地人辦的鬧新年活動，每年參加人數多，今年更吸引上千人參加，從除夕到初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。