南投草屯農會1688瓶「發財水」明發送 招財撇步也曝光

南投草屯鎮農會存款額在全國農會名列前茅，堪稱「錢水旺」的金融機構，今年農曆年前封關日將1688瓶發財水存放金庫吸財氣，象徵「一路發發」，明（3日）開工日將出關，並發送給洽公客戶，可放家中財位、用來煮飯等都有助招財進寶。

草屯全鎮水稻栽種面積居全縣之冠，有「南投米倉」之稱，當地農會信用部存款多，在全國農會也是名列前茅，堪稱「錢水旺」的金融機構，每年更會循傳統準備象徵「一路發發」的1688瓶發財水，並在農曆年前封關日存放進金庫吸財氣。

草屯鎮農會表示，每年開工發送發財水已有多年歷史，這些發財水在聚財聚氣的金庫內睡了整個農曆年，累積加持財氣錢氣，象徵順利與富貴，帶有財運百分百、好運滾滾來等吉祥寓意，深受鄉親喜愛，因此每年開工出關後很快就被領取一空。

而今年訂於大年初六，也就是明天（3日）開工，將正式開啟農會金庫，並迎接1688瓶「發財水」，與地方共同分享新春喜悅與祝福，凡是明天開工日當天臨櫃辦理交易的客戶，可免費獲得1瓶吸滿農會金庫財氣的「發財水」。

草屯農會表示，發財水可放在家中財位形成招財磁場，也可用來炊煮米飯象徵財氣蒸蒸日盛；談生意邊喝邊談討個好彩頭，增強信心讓業務更無往不利。同時提醒，該會明發送發財水，數量有限，領完為止，想領取務必盡早到場，以免向隅。