過年氣氛為何變少 骨科醫師有感提出二、三事

許多人覺得現在過年比起小時候，更沒有年味的熱鬧和氣氛，台中光田醫院骨科醫師嚴可倫有感而發，提出自己觀察的原因，內容po網後，引起許多網友認同。

骨科醫師嚴可倫在臉書「有溫度的嘮叨」粉專上寫「不知不覺，過年的氣氛好像比以前少了一點點。」

他說小時候總是很期待過年，雖然天氣冷，但可以見到好久不見的堂表兄弟姐妹，擠一起圍爐，吃著豐盛菜餚，接著滿懷期待領紅包，隔天初一穿新衣去拜年走春。

他說以前只有過年大日子，才會出現多到桌子快裝不下的菜色，家中的大廚們忙進忙出；現在，隨著餐飲業推陳出新，永遠都會有新的餐廳、創意菜單推出，滿桌的年菜終究不如以前那麼吸引人，反而很多家庭會選擇上館子、或外帶年菜回家吃，嘗嘗新口味、也讓一整年都忙碌的大廚們休息一下。

他說以前只有過年前比較有機會買新衣服，他記得自己小時候曾把一件喜歡的外套掛在床頭快一個寒假，直到大年初一迫不及待穿上；現在買衣服的管道與款式太多，網拍、團購、日系、韓系，只要想，隨時都可以穿到新衣服，不再是過年的專利。

以前交通不便利，過年是少數出遠門的機會，離鄉背井的人格外珍惜長途跋涉、舟車勞頓，只為與家人團聚的那種近鄉情怯；現在高鐵、火車、UBER都很方便，有車的人也更普遍，甚至還有輔助駕駛功能，讓返鄉過年的門檻變低很多。

以前家族難得團聚，圍爐暢聊後，總是一起擠房間、打地鋪，熱鬧到隔年；現在有的人選擇當日來回，有的人怕打擾彼此，例如孩子哭鬧而選擇住飯店民宿，嚴可倫說他就是如此，也有人會利用年假出國去玩。

以前大家打電話拜年，用心一點的會手寫賀年卡，後來有一般手機，可以自己撰寫或是用罐頭簡訊，會願意花錢傳簡訊，表示在乎這位親友；現在智慧型手機普及，同一張賀卡圖，可以一瞬間傳給數十、數百人，就幾秒鐘、也不用多花錢，圖雖精美，但感覺卻比不上從前。

嚴可倫說，時代與科技的進步，帶給大家許多便利，卻也會讓人懷念以前過年的味道。