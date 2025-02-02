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台中東勢「鬧新年」吸逾千人 在地人：想找回童年春節味道

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中泰興宮管理委員會支持贊助東勢後生舉辦的茅埔鬧新年，和大年初二女兒回娘家活動，今年吸引更多人參加，讓平靜村莊很熱鬧。圖／主辦單位提供
台中泰興宮管理委員會支持贊助東勢後生舉辦的茅埔鬧新年，和大年初二女兒回娘家活動，今年吸引更多人參加，讓平靜村莊很熱鬧。圖／主辦單位提供

許多人覺得過年愈來愈沒有年味熱鬧氣氛，台中東勢卻有在地人辦的鬧新年活動，每年參加人數多，今年更吸引上千人參加，從除夕到初一的鬧新年、初二的回娘家活動，讓這個台中山城小鎮村莊，過年熱鬧有年味。

這場鬧新年和回娘家活動由台中東勢泰興宮管理委員會支持贊助東勢後生舉辦，主辦單位說，現在很多地方，尤其鄉下地方，年輕人都在外地工作，家鄉留下老一輩的長者，台中東勢大茅埔每年舉辦「茅埔鬧新年和大年初二女兒回娘家」活動，希望讓在地的年輕人，過年回家鄉有充滿回憶的人情味和過年味，參加人數一年比一年多，今年參與人數已破千人，讓這平靜的村莊活絡熱鬧。

主辦單位說，在地人辦過年活動，希望尋回兒時記憶，以前的過年，廟埕總有很多好吃，好玩又有精彩表演節目可以看，但時代變遷，科技發達，現在的年輕人或孩子，都被3C科技綁架，年輕一輩，因過年回到家鄉，希望他們能多留一些時間在家鄉，所以在大茅埔，有許多熱心後生促成此活動，希望能讓更多人看到，在大茅埔有濃濃的過年氣氛。

2017年舉辦第一次鬧新年活動，隔天，主辦單位人員在街上遇到一名婦人熱情打招呼說「昨天你們辦的活動好熱鬧，大茅埔的過年好久沒這樣熱鬧了，但大年初二怎沒有辦鬧新年？」她說女兒初二要回來過新年，她希望帶女兒和孫子來廟埕參加鬧新年，主辦單位人員說，當時他們聽得出來，這是一位媽媽想女兒的心，想把家鄉好玩有趣的事情跟女兒分享的心。

大家感受到這分心意，去年終於辦成第一屆茅埔女兒轉妹家活動，在地媽媽終於可以帶女兒們參加鬧新年活動，去年認桌活動只開20桌試水溫，今年直接報名30桌，今年有60位東勢女兒參加，都說有趣好玩，辦桌現場有人說，有女兒回娘家，怎沒有女婿回娘家，逗得大家都開懷大笑；立法院副院長江啟臣今年初二也到活動現場送大茅埔鄉親過年小紅包。

台中泰興宮管理委員會支持贊助東勢後生舉辦的茅埔鬧新年，和大年初二女兒回娘家活動，今年吸引更多人參加，讓平靜村莊很熱鬧。圖／主辦單位提供
台中泰興宮管理委員會支持贊助東勢後生舉辦的茅埔鬧新年，和大年初二女兒回娘家活動，今年吸引更多人參加，讓平靜村莊很熱鬧。圖／主辦單位提供
台中泰興宮管理委員會支持贊助東勢後生舉辦的茅埔鬧新年，和大年初二女兒回娘家活動，今年吸引更多人參加，讓平靜村莊很熱鬧。圖／主辦單位提供
台中泰興宮管理委員會支持贊助東勢後生舉辦的茅埔鬧新年，和大年初二女兒回娘家活動，今年吸引更多人參加，讓平靜村莊很熱鬧。圖／主辦單位提供
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台中泰興宮管理委員會支持贊助東勢後生舉辦的茅埔鬧新年，和大年初二女兒回娘家活動，今年吸引更多人參加，讓平靜村莊很熱鬧。圖／主辦單位提供
台中泰興宮管理委員會支持贊助東勢後生舉辦的茅埔鬧新年，和大年初二女兒回娘家活動，今年吸引更多人參加，讓平靜村莊很熱鬧。圖／主辦單位提供
台中泰興宮管理委員會支持贊助東勢後生舉辦的茅埔鬧新年，和大年初二女兒回娘家活動，今年吸引更多人參加，讓平靜村莊很熱鬧。圖／主辦單位提供

回娘家 過年

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