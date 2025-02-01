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紫南宮錢母贗品出沒網路 竹山警方嚴密巡查籲小心受騙

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
紫南宮今年蛇年聚寶盆招財錢母造型更是相當吸睛，霸氣又招財，讓許多信眾愛不釋手。記者黑中亮／攝影
紫南宮今年蛇年聚寶盆招財錢母造型更是相當吸睛，霸氣又招財，讓許多信眾愛不釋手。記者黑中亮／攝影

竹山紫南宮招財錢母每年吸引眾多信徒排隊領取，今年蛇年聚寶盆招財錢母造型更是相當吸睛，霸氣又招財，讓許多信眾愛不釋手，竹山警方網路巡查發現，過年期間有不肖人士在網路上販售仿冒錢母，聲稱獲得廟方授權，甚至盜用紫南宮主委莊秋安的照片以假亂真，提醒民眾小心受騙。

紫南宮主委莊秋安表示，「我們紫南宮是非營利機構，所以我們不能有買賣行為，也完全沒有授權給其他單位，民眾要小心錢匯去，他東西沒寄來，或寄來的不一定是一樣的東西，那應該是詐騙集團，所以大家不要上當。」

竹山分局表示，年節期間，紫南宮香火鼎盛，每天来拜拜求平安發財的人潮絡繹不絕，尤其今年的錢母聚寶盆，因為有著金光閃閃的外觀，更是超搶手，近來於網路巡邏時發現「錢母仿冒品」，近期更在網路賣場發現，充斥許多仿冒品及一頁式廣告詐騙網站，居然假藉紫南宮名義，販售聚寶盆套幣，網路上不只貼出紫南宮主委捧著錢母聚寶盆的照片，一個聚寶盆售價1598元，還說可以貨到付款，7天內可以退貨。

南投竹山警方及紫南宮再三呼籲信眾錢母是非賣品，沒有授權任何單位對外販售，民眾不要受騙上當，網路上充斥假貨，想要錢母可至紫南宮誠心求取；並向有心販售仿冒錢母人士喊話，此舉將觸犯詐欺罪及商標法，且將面臨廟方及受害者的求償，切勿以身試法。

仿冒 紫南宮 網路

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