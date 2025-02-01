玉山八通關越嶺線西段4公里處有坍方 籲遊客勿強行通過

玉山國家公園八通關越嶺線西段從東埔部落至雲龍瀑布，是不須申請登山的健行路線，玉管處中午發出警告表示，雲龍瀑布4公里處，受地震及清晨鋒面下雨影響，出現坍方土石堆積於步道情況，請健行遊客直接折返，不要強行通過，避免發生意外。

玉管處指出，八通關古道西段沿途會經過知名的雲龍瀑布及父子斷崖，可欣賞壯闊的高山與河谷地形，一般遊客會走到4.3公里處的雲龍瀑布後折返，但過年期間有遊客走到4公里處，發現有1處嚴重崩塌點，已無明顯路徑，下方就是斷崖，僅靠1條繩索輔助通行，相當危險；園方已通知人員盡速前往維護，但也呼籲一般健行遊客，遇到有坍方土石堆積路段就趕快折返，不要冒險強行通過。

玉管處表示，此處經常容易有坍方，加上近來南部餘震不斷，以及清晨的山區大雨特報，鬆動的土石將原本即狹小的碎石路徑淹沒，下方就是斷崖，僅靠1條繩索輔助通行，走在鬆軟易滑動的土石上，一不小心即可能滑落，相當危險。