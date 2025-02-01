南投櫻花季受春節提前開花少 日月潭國旅客連假減兩成
春暖花開的季節又將來到，本是南投縣櫻花陸續綻放的時刻，日月潭國家風景區表示，今年春節連假提前到元月，使得一年一度的日月潭櫻花季要到2月起初才浪漫登場，而受到連假長、寒流鋒面影響，國旅遊客較去年明顯減少達兩成，九族文化村並指出，最早的山櫻花、枝垂櫻雖已開跑，但今年春節初一到初三的入園人數，和去年相較少了一些，主要原因是春節落在1月，部分櫻花還沒全開。
日管處指出，潭區賞櫻景點集中在九族文化村、日月潭纜車站、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉香茶巷、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷等處，預估共有鄉 萬株櫻花盛開，美不勝收；只是部分櫻花還沒全開，不若去年的春節落在2月正逢櫻花盛開的時候，加上民眾瘋出國過年，明顯感受到遊客數減少，預估大年初一到大年初五，較去年的約27萬人，至少減少6萬人。
九族文化村表示，園區櫻花祭被稱為台灣最大的賞櫻盛會，遊客可搭乘日月潭纜車俯瞰櫻花海，園方表示目前已有櫻花逐漸綻放，花季將依山櫻花、枝垂櫻依序展開，接續八重櫻、台灣雪櫻、吉野櫻，到2月底3月初富士櫻；但今年春節初一到初三的入園人數，和去年相較少了一些，主要原因是春節落在1月分，不若去年的春節落在2月正逢櫻花盛開的時候，以今天大年初四的入園人數來看，今年應該會超越前年，但是還是比不上去年櫻花盛開的人數。
九族文化村強調，近來已與交通部中央氣象署、農業部農業試驗所合作，透過「農業氣象觀測網監測系統」預報櫻花花期，透過一波波低溫「解鎖」休眠，溫度是喚醒櫻花關鍵，近期合歡山降雪，對應「台版櫻花前線」預報，可看出今年八重櫻應在2月中盛開；日管處也表示，依目前每日疏運人數與去年比較，遊客人數並沒有成長，確實比去年春節低些，但隨著今年的櫻花祭九族文化村及暨南大學陸續開花，，應可吸引一波賞花的國旅遊客，一同漫遊於櫻花花海，享受春日野餐的粉色浪漫，細品春日櫻花之美。
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