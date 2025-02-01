台中九庄媽遶境八庄挺一庄 繞境隊伍年輕化誠意滿滿

台中新社九庄媽遶境是台中市政府公告登錄的「民俗」文化資產，「九庄媽」今年選在大年初四繞境，依慣例是一年最早繞境的媽祖，被譽為「活的文化資產」。

新社九庄媽通常在大年初三到初七間繞境，甲辰（2024）年值庄為山頂庄（新社區中正里），今天舉辦過爐遶境，山頂庄不但全庄總動員，更邀請各庄好友前來助陣，傳統的「八庄呷一庄」轉型為「八庄挺一庄」。

山頂庄今年值年業務大都由年輕人規劃完成，里長張鳳梅表示，這次的值年，爐主對年輕人的信任加上年輕人願意付出，才能順利完成，從今天的遶境，我們再次感受到九庄媽溫暖的手，牽起新社人的手，讓新社成為一個人親、土親的溫馨聚落。

山頂庄民為了感恩九庄媽駐駕山頂庄，合力邀請各式表演，有傳統陣頭，傳統布袋戲，金光布袋戲，九天民俗技藝團，還有在地優秀學子，加上台中市政府文化局「台中媽祖國際觀光文化節-宮廟風華」的明華園歌仔戲，節目滿檔。簡直就像是一個藝術季，遊客慕名而來，直呼太值得了。

執年委員會總務游國賢自認不是一個對宗教很熱忱的人，但經過這一年的值年業務後，他說，以前心裡其實納悶，為何九庄媽祖的香火如此鼎盛，卻沒有建廟，但看到庄民之間互相溝通、合作，或許九庄媽不願建廟而到各庄頭作客，也是希望藉此活絡庄頭感情、增加人際互動。

值年爐主陳昭勇表示，這一年來看到大家對九庄媽的虔誠信仰非常感動，來自各地的信眾，因著不同的原因來參拜九庄媽，有為家人祈福，有請九庄媽解惑，也有純粹因為仰慕前來參訪，但不論是什麼原因來到爐主府參拜媽祖，看到他們平靜帶著微笑的臉，就覺得很感動。

市府客委會江俊龍徒步跟著九庄媽遶境隊伍走完20公里，親身體驗此一客庄民俗文化後表示，九庄媽遶境是客家人傳遞對神明的感恩與祈福，更是庄頭之間互助共榮精神的具體展現。此一珍貴的客家文化的價值，能在時代的洪流中，始終堅守根本，我們需要更加珍惜與用心保護。