快訊

桃園平鎮過年驚傳里長勸導放鞭炮被打？原來是兒子惹禍

女歌手揭遭親舅舌吻猥褻！人生翻篇發文：壞人活在地獄

聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九發紅包楊瓊瓔加碼「甜甜蛇」 吸引民眾大排長龍

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
前總統馬英九與立委楊瓊瓔，大年初四發紅包與甜甜蛇小提燈，受到民眾歡迎。圖／楊瓊瓔提供
前總統馬英九與立委楊瓊瓔，大年初四發紅包與甜甜蛇小提燈，受到民眾歡迎。圖／楊瓊瓔提供

大年初四，前總統馬英九慣例到台中發新春小禮，今與立委楊瓊瓔參拜台中大雅永興宮及潭子潭水亭，馬英九準備了800個新春紅包袋，楊瓊瓔則自掏腰包加碼「甜甜蛇小提燈」，民眾大排長龍，人龍綿延300多公尺，場面熱鬧。

今天上午7時不到，大雅永興宮廟前廣場擠滿排隊人潮，上午9時左右人龍綿延300多公尺。永興宮與潭水亭管理委員會迎接前總統馬英九，立委楊瓊瓔帶路參拜媽祖與觀世音菩薩，馬英九也敬獻香油錢，祈求國泰民安、風調雨順。

在永興宮排隊拔得頭籌的是來自大雅忠義里的王小姐，她透露，去年排第四名，今年和馬迷媽媽特地早上7點就來排隊，終於搶到第一名。她笑說，拿到偶像馬英九的紅包覺得特別喜氣，期待新的一年好運旺旺來。

立委楊瓊瓔也自掏腰包，加碼發送中台灣元宵燈會的「甜甜蛇小提燈」，民眾愛不釋手，楊瓊瓔說，今天早上雨過天青，太陽露臉，象徵金蛇迎春、萬事如意！她笑著比出可愛的「蛇手勢」向民眾拜年，祝賀鄉親們「什麼都幸福、什麼都快樂、什麼都美滿」。

馬英九展現「馬老師」本色，拿起麥克風，現場舉辦即興有獎徵答：「媽祖何時出生？拜媽祖距離台灣最遠的地方是哪裡？媽祖的姓名由來？媽祖信徒有多少？」許多民眾一時答不上來，趕緊拿出手機查詢，笑聲不斷。

前總統馬英九到台中大雅永興宮發紅包，管委會迎接。圖／楊瓊瓔提供
前總統馬英九到台中大雅永興宮發紅包，管委會迎接。圖／楊瓊瓔提供
前總統馬英九與立委楊瓊瓔，大年初四發新春小物，鄉親大排長龍。圖／楊瓊瓔提供
前總統馬英九與立委楊瓊瓔，大年初四發新春小物，鄉親大排長龍。圖／楊瓊瓔提供

媽祖 楊瓊瓔 馬英九

延伸閱讀

影／低調再低調 馬英九28度赴馬家庄祭祖 因為習慣了

神岡岸裡國小圖書室暨市民活動中心全新完工 楊瓊瓔讚共享典範

基層警批賴清德羞辱 楊瓊聲力挺：別坐辦公室治國

被點名罷免不受影響 江啟臣主持院會、楊瓊瓔團隊今地方會勘

相關新聞

馬英九發紅包楊瓊瓔加碼「甜甜蛇」 吸引民眾大排長龍

大年初四，前總統馬英九慣例到台中發新春小禮，今與立委楊瓊瓔參拜台中大雅永興宮及潭子潭水亭，馬英九準備了800個新春紅包袋...

影／大甲鎮瀾宮抽出國運籤「中下籤」 顏清標：要和諧溝通

台中大甲鎮瀾宮今晚11點由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，今年國運籤是中下籤，去年是...

大甲鎮瀾宮今晚抽國運籤受矚目 其他廟宇已抽出上上籤和下下籤

台中大甲鎮瀾宮今晚11點將由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，其他廟宇已陸續抽出上上籤...

賴清德到鹿港天后宮 揭到廟裡求發財要先做1件事

台灣詐騙犯罪嚴重，賴清德總統新春參拜今到彰化縣鹿港天后宮，他提醒民眾注意詐騙，他說，台灣每年被詐金額4到6億元之間，7成...

賴清德鹿港天后宮發福袋 曝連年來此參拜媽祖婆原因

賴清德總統新春參拜今天跑中南部4縣市，第三站來到彰化縣鹿港天后宮，上香祈福和許願後依往例發放福袋。今飄雨排隊領福袋人潮不...

影／下雨也要玩 麗寶樂園渡假區人潮今天有望達5萬人次

今天是大年初三，中部地區早上飄雨，仍不減遊客出遊興致，麗寶樂園早上營業前，已有許多遊客排隊準備入園，台南的陳姓女子說，初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。