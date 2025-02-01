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馬英九發紅包楊瓊瓔加碼「甜甜蛇」 吸引民眾大排長龍
大年初四，前總統馬英九慣例到台中發新春小禮，今與立委楊瓊瓔參拜台中大雅永興宮及潭子潭水亭，馬英九準備了800個新春紅包袋，楊瓊瓔則自掏腰包加碼「甜甜蛇小提燈」，民眾大排長龍，人龍綿延300多公尺，場面熱鬧。
今天上午7時不到，大雅永興宮廟前廣場擠滿排隊人潮，上午9時左右人龍綿延300多公尺。永興宮與潭水亭管理委員會迎接前總統馬英九，立委楊瓊瓔帶路參拜媽祖與觀世音菩薩，馬英九也敬獻香油錢，祈求國泰民安、風調雨順。
在永興宮排隊拔得頭籌的是來自大雅忠義里的王小姐，她透露，去年排第四名，今年和馬迷媽媽特地早上7點就來排隊，終於搶到第一名。她笑說，拿到偶像馬英九的紅包覺得特別喜氣，期待新的一年好運旺旺來。
立委楊瓊瓔也自掏腰包，加碼發送中台灣元宵燈會的「甜甜蛇小提燈」，民眾愛不釋手，楊瓊瓔說，今天早上雨過天青，太陽露臉，象徵金蛇迎春、萬事如意！她笑著比出可愛的「蛇手勢」向民眾拜年，祝賀鄉親們「什麼都幸福、什麼都快樂、什麼都美滿」。
馬英九展現「馬老師」本色，拿起麥克風，現場舉辦即興有獎徵答：「媽祖何時出生？拜媽祖距離台灣最遠的地方是哪裡？媽祖的姓名由來？媽祖信徒有多少？」許多民眾一時答不上來，趕緊拿出手機查詢，笑聲不斷。
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