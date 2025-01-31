影／大甲鎮瀾宮抽出國運籤「中下籤」 顏清標：要和諧溝通

台中大甲鎮瀾宮今晚11點由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，今年國運籤是中下籤，去年是中上籤；顏清標說人口的國運籤，大家要和諧，要溝通，台灣經濟要好就需互相才會圓滿。

解籤老師台灣陽宅教育協會理事長周建男說，今晚抽出人口籤是中下籤，這支國運籤是中下，溝通協調，建立共識年，在既有基礎上，捉住變化，轉型創新；在建設和經濟上要在現有基礎上傳承，才會突破；周建男說明，雨水這支籤中等，早冬籤是中上，允冬也是中上籤。

鎮瀾宮董事長顏清標表示，今年國運籤要大家和諧溝通，國運昌隆經濟才能好，才能圓滿處理。

鎮瀾宮蛇年「雨水」中等、「早冬」和「允冬」都屬中上籤；鎮瀾宮去年國運籤抽到中上籤，前年也是中上籤；今晚舉行祈福誦經儀式後，今天子時，由鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤率全體董監事，虔誠向媽祖祈求。