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影／大甲鎮瀾宮抽出國運籤「中下籤」 顏清標：要和諧溝通

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影／大甲鎮瀾宮抽出國運籤「中下籤」 顏清標：要和諧溝通

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲鎮瀾宮今晚抽出國運籤，鎮瀾宮董事長顏清標和解籤老師台灣陽宅教育協會理事長周建男共同說明。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今晚抽出國運籤，鎮瀾宮董事長顏清標和解籤老師台灣陽宅教育協會理事長周建男共同說明。記者游振昇／攝影

台中大甲鎮瀾宮今晚11點由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，今年國運籤是中下籤，去年是中上籤；顏清標說人口的國運籤，大家要和諧，要溝通，台灣經濟要好就需互相才會圓滿。

解籤老師台灣陽宅教育協會理事長周建男說，今晚抽出人口籤是中下籤，這支國運籤是中下，溝通協調，建立共識年，在既有基礎上，捉住變化，轉型創新；在建設和經濟上要在現有基礎上傳承，才會突破；周建男說明，雨水這支籤中等，早冬籤是中上，允冬也是中上籤。

鎮瀾宮董事長顏清標表示，今年國運籤要大家和諧溝通，國運昌隆經濟才能好，才能圓滿處理。

鎮瀾宮蛇年「雨水」中等、「早冬」和「允冬」都屬中上籤；鎮瀾宮去年國運籤抽到中上籤，前年也是中上籤；今晚舉行祈福誦經儀式後，今天子時，由鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤率全體董監事，虔誠向媽祖祈求。

鎮瀾宮解籤人的台灣省陽宅教育協會理事長周建男指出，今年這支人口籤是「郭華醉酒誤佳期」。內容「須知進退總虛言，看看發暗未必全，珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然」。

大甲鎮瀾宮今晚抽出國運籤，鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今晚抽出國運籤，鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今晚抽出國運籤，鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今晚抽出國運籤，鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示。記者游振昇／攝影

國運籤 媽祖 鎮瀾宮 顏清標

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