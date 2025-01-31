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大甲鎮瀾宮今晚抽國運籤受矚目 其他廟宇已抽出上上籤和下下籤

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲鎮瀾宮今晚11點將由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，受矚目。記者游振昇／攝影
台中大甲鎮瀾宮今晚11點將由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，受矚目。記者游振昇／攝影

台中大甲鎮瀾宮今晚11點將由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，其他廟宇已陸續抽出上上籤和下下籤的國運籤，鎮瀾宮今晚抽出的國運籤受矚目。

鎮瀾宮去年抽出國運籤是中上籤，顏清標當時說人口的國運籤，國運和時機都要把握，大家要團結和惜福。

解籤老師台灣陽宅教育協會理事長周建男去年說，去年抽出人口籤是中上籤，代表各種機會多，速度快，要把握，自己的聲望要建立在正確方向，提升聲望，要低調；方向很重要，方向若不對，所有機會都沒用，另外業界聲望要建立，如果先求名利就不行，他強調今年是大破大立年。

鎮瀾宮今晚子時要抽出四季籤，包括人口、雨水、早冬、允冬，今晚10點誦經後，11點抽四季籤。

台中大甲鎮瀾宮今晚11點將由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，受矚目。記者游振昇／攝影
台中大甲鎮瀾宮今晚11點將由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，受矚目。記者游振昇／攝影

國運籤 鎮瀾宮 顏清標

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