大甲鎮瀾宮今晚抽國運籤受矚目 其他廟宇已抽出上上籤和下下籤

台中大甲鎮瀾宮今晚11點將由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，其他廟宇已陸續抽出上上籤和下下籤的國運籤，鎮瀾宮今晚抽出的國運籤受矚目。

鎮瀾宮去年抽出國運籤是中上籤，顏清標當時說人口的國運籤，國運和時機都要把握，大家要團結和惜福。

解籤老師台灣陽宅教育協會理事長周建男去年說，去年抽出人口籤是中上籤，代表各種機會多，速度快，要把握，自己的聲望要建立在正確方向，提升聲望，要低調；方向很重要，方向若不對，所有機會都沒用，另外業界聲望要建立，如果先求名利就不行，他強調今年是大破大立年。