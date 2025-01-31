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賴清德到鹿港天后宮 揭到廟裡求發財要先做1件事

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
賴清德總統（中）到彰化縣鹿港天后宮參香祈福，不忘提醒民眾注意網路、Line詐騙。記者簡慧珍／攝影
賴清德總統（中）到彰化縣鹿港天后宮參香祈福，不忘提醒民眾注意網路、Line詐騙。記者簡慧珍／攝影

台灣詐騙犯罪嚴重，賴清德總統新春參拜今到彰化縣鹿港天后宮，他提醒民眾注意詐騙，他說，台灣每年被詐金額4到6億元之間，7成以上是投資詐騙，民眾不要相信網路、Line不熟不識的人，也要注意不要變成大魚，被詐團釣騙。

賴清德總統表示，全世界遇到一個重要問題，這個問題很嚴肅，引起各國社會問題，就是詐騙，台灣沒例外，一天發生500多件詐騙案件，一天損失金額在4億元至6億元，對被騙的人影響很大，一生累積就這麼沒了，家庭失和甚至出現問題。

賴總統表示，政府統計起來所有詐騙損失，7成以上是在投資詐騙，發生在網路、Line群組，台灣現在98%、99%用Line。他問「現場沒用Line人舉手」，人群中忽然有一名中年人舉手。賴清德總統直呼「恭喜」，現場爆出笑聲。

「大家都用Line，差不多都用Line，他也用Line。」賴清德總統說，所以要跟大家報告，如果親戚朋友要邀請做生意報好康，這有可能，因為那是至親好友；網路的不相識，他們（詐騙集團）可以安排人，群組裡面先弄一個廣告進來，就有人呼應說是真的，參加投資賺不少錢，另有人也說賺不少錢，甚至在一開始投資時讓你多少賺一點，「放長線要釣你這尾大魚」。

賴清德總統表示，網路上不相識，沒見過面，沒當面講過話，這種不要相信，所以他要拜託大家，新年伊始到廟裡參拜就要求平安添福壽要發大財，第一件事就是不能被人騙去破財，他請大家回去幫忙宣導反詐。

網路 詐騙集團 賴清德

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