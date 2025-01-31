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賴清德鹿港天后宮發福袋 曝連年來此參拜媽祖婆原因

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
賴清德總統（中）在鹿港天后宮發放福袋。記者簡慧珍／攝影
賴清德總統（中）在鹿港天后宮發放福袋。記者簡慧珍／攝影

賴清德總統新春參拜今天跑中南部4縣市，第三站來到彰化縣鹿港天后宮，上香祈福和許願後依往例發放福袋。今飄雨排隊領福袋人潮不如往年，有些外縣市遊客臨時排隊拿到直呼好運。

賴清德總統表示，今天到台灣信仰中心鹿港天后宮，以清香三炷一片虔誠，來向媽祖婆新春恭喜神威顯赫香火鼎盛，他來叩謝神恩，叩謝媽祖婆對鹿港保境佑民，另一方面感謝鹿港天后宮主委張偉東和眾多善男信女，在2016台南大地震時大筆捐款，讓台南市度過難關，而現在的台南和嘉義遭遇一連串大地震，所以他前來祈求媽祖大展神通，可以保庇這個地震趕快過去，讓受災民眾可以早一日恢復正常生活，也敬請大家為台南、為嘉義祈福。

他說，特地懇求媽祖婆大展神通保庇台灣國泰民安風調雨順，彰化縣和全台各個縣市都四時無災八節有慶，所有善男信女閤家平安大賺錢，他今天來不只拜年還要發放福袋，福袋不只給大家保庇也帶來福氣，要祝福大家平平安順順利利，囝仔人拿到好育飼容易長大，學生拿到學業進步，做工作的拿到工作順利，做事業的鴻圖大展，長輩拿到身體健康呷百二。

賴清德總統參拜鹿港天后宮，綠營地方重量級人士到齊，主動表態及被點名要參選下屆縣長的立委陳素月和黃秀芳、彰化市長林世賢到齊。

鹿港天后宮上午6時開門，有民眾得知賴總統要來，已等在側門，國安人員到達後拉起紅帶區隔出排隊區域，總府府準備600個福袋，當賴清德總統演講完畢走到後殿1樓的文物館騎樓，排隊人龍即魚貫前進領福袋。今天飄雨，排隊人潮不如去年，有些遊客臨時排隊拿到福袋，開心的拿福袋和天后宮正殿合拍照。

福袋 賴清德 鹿港天后宮

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