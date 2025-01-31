影／下雨也要玩 麗寶樂園渡假區人潮今天有望達5萬人次

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聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今天是大年初三，中部地區早上飄雨，不減遊客出遊興致，麗寶樂園早上營業前，已有許多遊客排隊準備入園。圖／麗寶樂園提供
今天是大年初三，中部地區早上飄雨，不減遊客出遊興致，麗寶樂園早上營業前，已有許多遊客排隊準備入園。圖／麗寶樂園提供

今天是大年初三，中部地區早上飄雨，仍不減遊客出遊興致，麗寶樂園早上營業前，已有許多遊客排隊準備入園，台南的陳姓女子說，初二回台中娘家後，今天與全家人相約到樂園玩，今天早上有毛毛雨，仍希望能玩到樂園所有設施。

麗寶樂園春節期間舉辦「小龍飛舞好運來」抽獎活動，消費就有機會把總統套房住宿券、iPad等上千份好禮帶回家，還有全新登場的阿根廷舞團TREMOR帶來精采遊行演出，及將阿根廷早期先民「高喬」為主題的劇場表演，劇中穿插著許多阿根廷特有的樂器與道具。

麗寶福容大飯店迎新春，春節期間入住即贈「好運刮刮卡」一張，還有創意春聯揮毫活動，自己親手印出紅包袋的「DIY絹印體驗」，飯店正下方就是麗寶休息站，有年前才開幕的全新親子景點「追風奇幻島」，佔地300坪，吸引許多遊客趁著假期，帶小孩探險放電；渡假區內的麗寶福容大飯店與麗寶賽車主題旅店，初三住房率達到高峰，預估今天渡假區人潮有望到達5萬人次。

今天是大年初三，中部地區早上飄雨，不減遊客出遊興致，麗寶樂園今天有許多遊客入園。圖／麗寶樂園提供
今天是大年初三，中部地區早上飄雨，不減遊客出遊興致，麗寶樂園今天有許多遊客入園。圖／麗寶樂園提供

阿根廷 飯店 麗寶樂園

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