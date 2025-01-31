影／下雨也要玩 麗寶樂園渡假區人潮今天有望達5萬人次

今天是大年初三，中部地區早上飄雨，仍不減遊客出遊興致，麗寶樂園早上營業前，已有許多遊客排隊準備入園，台南的陳姓女子說，初二回台中娘家後，今天與全家人相約到樂園玩，今天早上有毛毛雨，仍希望能玩到樂園所有設施。

麗寶樂園春節期間舉辦「小龍飛舞好運來」抽獎活動，消費就有機會把總統套房住宿券、iPad等上千份好禮帶回家，還有全新登場的阿根廷舞團TREMOR帶來精采遊行演出，及將阿根廷早期先民「高喬」為主題的劇場表演，劇中穿插著許多阿根廷特有的樂器與道具。