影／賴清德台中拜年提守護台灣 向全民喊話「不要被中國統戰」

頼清德總統今天早上到豐原慈濟宮向大家拜年發福袋，他提醒大家，中國對台灣併吞的企圖愈來愈強，無論武力威脅或利益誘拐，甚至透過各種方式對台灣進行統戰，大家一定要守護台灣，維護民主，不要被中國統戰，否則對我們的危害很大。

賴總統早上到豐原慈濟宮參拜，並致贈廟方匾額，並贈送民眾新春福袋，排隊人龍延伸到廟外數公里。

賴總統致詞時說，今天很高興到豐原慈濟宮參拜，他感謝2016年台南大地震，豐原慈濟宮捐出大筆善款救助台南賑災，讓台南可以順利走過困境，今天另一個目的是為台灣祈福，目前國際局勢變化多端，國內有很多挑戰，他誠心誠意求媽祖，大展神通保佑台灣，國泰民安，風調雨順。

他也請大家為嘉義祈福，嘉義最近一直地震，很多人房屋受很大影響，求媽祖保佑地震停止，讓大家過個好年。

他提醒大家，新年到廟參拜求平安和發財，發財前，全世界都面臨同樣嚴肅問題，詐騙問題，台灣也不例外，台灣社會一天發生詐騙超過500次，受騙金額超過4億多，受騙金額最多形式是投資詐騙，都發生在Line群組，他說台灣社會100人中，有98人或99人都用Line，大家在群組加來加去，看到參加投資賺錢。

賴總統表示，親朋好友介紹投資做生意是另一回事，但Line群組大家不認識，網路上沒見過面，沒講過話，千萬不要相信。

他也提醒大家一定要注意， 最近一、二年來，法務部起訴間諜案，判刑在案愈來愈多，中國特別對台灣地方里長和地方公職人員，或廟宇利用宗教交流名義進行，我們只有這塊土地，2300萬人只有這塊像蕃薯的土地可以靠，我們過的是民主生活，大家一定要同心守護台灣，維護民主，不要被中國統戰，否則對我們的危害很大，平時大家競爭是一回事，但國家主權和民主生活方式，絕對不可以放棄和犧牲。