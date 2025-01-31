快訊

台灣寶可夢中心推《寶可夢 金／銀》19款新品！網大讚刺繡外套：黃牛大媽又要搶

悲報！日本任天堂3月25日起eShop禁海外信用卡 網曝還有1招可放手一博

屬蛇天生老闆命 這家科技老董登富比世台灣50大富豪

影／賴清德台中拜年提守護台灣 向全民喊話「不要被中國統戰」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
頼清德總統今天早上到豐原慈濟宮向大家拜年，發福袋。記者游振昇／攝影
頼清德總統今天早上到豐原慈濟宮向大家拜年，發福袋。記者游振昇／攝影

頼清德總統今天早上到豐原慈濟宮向大家拜年發福袋，他提醒大家，中國對台灣併吞的企圖愈來愈強，無論武力威脅或利益誘拐，甚至透過各種方式對台灣進行統戰，大家一定要守護台灣，維護民主，不要被中國統戰，否則對我們的危害很大。

賴總統早上到豐原慈濟宮參拜，並致贈廟方匾額，並贈送民眾新春福袋，排隊人龍延伸到廟外數公里。

賴總統致詞時說，今天很高興到豐原慈濟宮參拜，他感謝2016年台南大地震，豐原慈濟宮捐出大筆善款救助台南賑災，讓台南可以順利走過困境，今天另一個目的是為台灣祈福，目前國際局勢變化多端，國內有很多挑戰，他誠心誠意求媽祖，大展神通保佑台灣，國泰民安，風調雨順。

他也請大家為嘉義祈福，嘉義最近一直地震，很多人房屋受很大影響，求媽祖保佑地震停止，讓大家過個好年。

他提醒大家，新年到廟參拜求平安和發財，發財前，全世界都面臨同樣嚴肅問題，詐騙問題，台灣也不例外，台灣社會一天發生詐騙超過500次，受騙金額超過4億多，受騙金額最多形式是投資詐騙，都發生在Line群組，他說台灣社會100人中，有98人或99人都用Line，大家在群組加來加去，看到參加投資賺錢。

賴總統表示，親朋好友介紹投資做生意是另一回事，但Line群組大家不認識，網路上沒見過面，沒講過話，千萬不要相信。

他也提醒大家一定要注意， 最近一、二年來，法務部起訴間諜案，判刑在案愈來愈多，中國特別對台灣地方里長和地方公職人員，或廟宇利用宗教交流名義進行，我們只有這塊土地，2300萬人只有這塊像蕃薯的土地可以靠，我們過的是民主生活，大家一定要同心守護台灣，維護民主，不要被中國統戰，否則對我們的危害很大，平時大家競爭是一回事，但國家主權和民主生活方式，絕對不可以放棄和犧牲。

他也拜託大家要注意，中國對台灣併吞的企圖愈來愈強，無論武力威脅或利益誘拐，甚至透過各種方式對台灣進行統戰，大家一定要注意， 最近一、二年來，法務部起訴間諜案，判刑在案愈來愈多。

頼清德總統今天早上到豐原慈濟宮向大家拜年，發福袋。記者游振昇／攝影
頼清德總統今天早上到豐原慈濟宮向大家拜年，發福袋。記者游振昇／攝影
頼清德總統今天早上到豐原慈濟宮向大家拜年，發福袋。記者游振昇／攝影
頼清德總統今天早上到豐原慈濟宮向大家拜年，發福袋。記者游振昇／攝影
頼清德總統今天早上到豐原慈濟宮向大家拜年，發福袋。記者游振昇／攝影
頼清德總統今天早上到豐原慈濟宮向大家拜年，發福袋。記者游振昇／攝影
頼清德總統今天早上到豐原慈濟宮向大家拜年，發福袋。記者游振昇／攝影
頼清德總統今天早上到豐原慈濟宮向大家拜年，發福袋。記者游振昇／攝影

慈濟 統戰 豐原 賴清德 農曆過年

延伸閱讀

賴清德赴新豐池和宮參香 祈願台海穩定大家守護台灣

賴清德發福袋賀新春 中壢仁海宮擠爆人潮

影／總統賴清德到竹市財神廟「化身」防詐大使提醒鄉親

賴清德初二屏東高雄發福袋 提醒長輩當心通訊軟體詐騙

相關新聞

影／賴清德台中拜年提守護台灣 向全民喊話「不要被中國統戰」

頼清德總統今天早上到豐原慈濟宮向大家拜年發福袋，他提醒大家，中國對台灣併吞的企圖愈來愈強，無論武力威脅或利益誘拐，甚至透...

春節走春！台中西屯6公頃「賞花秘境」3特色曝光

春節走春，台中西屯廣福花海秘境、廣福路205巷內的「廣納幸福花海季」，廣達6公頃的金黃油菜花搭配粉色波斯菊，與落羽松林交...

南投燈會超吸睛 短短6天參觀人數破百萬人次

2025南投燈會25日盛大開展，短短6天參觀人數突破百萬人潮，截至今晚達到114萬參觀人次。聯名IP貓貓蟲咖波主題燈區、...

初二回老家 睽違18年江家大合照 江啟臣升格當「叔公」

立法院副院長江啟臣初二返回台中豐原江家老宅，睽違18年再與家族成員拍大合照。江家今年新添生力軍僅3個月大，最年長的叔公1...

南投收容所春節關懷 外籍收容人思念家人潸然淚下

南投收容所收容北從新竹南到彰化、南投等中部縣市的非法居留外國人，每逢佳節倍思親，南投收容所也在春節期間安排祈福愛灑活動，...

走春賞花趣 彰化芬園花卉園區群櫻與百日草爭妍鬥豔

彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區種有數萬棵櫻花，目前已有局部開花，要等到元宵節以後就會大開，不過，近日許多遊客前往走春時，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。