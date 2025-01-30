南投燈會超吸睛 短短6天參觀人數破百萬人次

2025南投燈會25日盛大開展，短短6天參觀人數突破百萬人潮，截至今晚達到114萬參觀人次。聯名IP貓貓蟲咖波主題燈區、無人機煙火秀、快閃商品館等多項亮點吸引遊客，還規畫「鼓擊、特技與交響之夜」等5場新春主題之夜，帶給遊客精彩的新春驚喜。

南投縣政府表示，1月26日的無人機群飛秀因風勢過大取消演出，將改至2月2日（初五）晚間7時45分，於水舞展演後登場，由500台無人機組成的巨大化咖波將帶領觀眾一同前往南投各地走春旅遊，無人機展演將搭配百萬煙火秀於大年初三、初四，以及2月8日至10日、2月15日演出，並以兩款不同的主題圖像點亮南投夜空。

南投燈會也規畫新春主題之夜，共有五大主題。1月31日、2月1日、2月16日為「鼓擊、特技與交響之夜」，帶來三場不同風格的藝術演出，「十鼓擊樂團」，以震撼擊樂震撼燈會全場、還有精采扯鈴與溜溜球特技獲獎無數的「虎劇團」、優雅樂音征服觀眾的「樂興之時管絃樂團」演出。

2月8日至10日「藝文交流之夜」，邀請「優人神鼓」、「雲火火舞團」、「即將成真火舞團」，帶來融合震撼指數爆表的極致火舞。2月15日嘻哈之夜，邀請台客李英宏與人氣男團 Ozone接力登台，結合藝文、視覺藝術與流行音樂，讓遊客逛燈會，也能跟著歌手一起勁歌熱舞。

春節期間，除了夜間賞燈外，南投縣政府也規劃「南投花卉嘉年華」系列活動，旅客白天也能漫步各鄉鎮繽紛花海，體驗南投豐富多元的觀光資源，度過難忘的新春佳節。詳細活動資訊，請上南投燈會官方網站或追蹤樂旅南投Facebook。