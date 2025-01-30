彰化市春節市集單日擠爆10萬人 市長煎蔥油餅募款3萬

彰化市公所本月25日起，在永樂街、民族路推出的9天春節市集，吸引大批人潮，市公所指出，單是春節當天就湧來超過10萬人，今天大年初二更多，市長林世賢更站上攤位，親手煎出金黃蔥油餅義賣，共募得3萬元做公益。

今年的春節市集，提前從年前1月25日（農曆12月26日）開始到2月2日（農曆正月初五）結束，總共9天，串連兩個街區，包括1月25日（農曆12月26日）從永樂街揭開市集序幕、1月29日（農曆正月初一）民族路主會場啟動，兩個街區總共將近120個攤位。

市公所指出，今年春節市集無論攤位數及吸引人潮都勝過往年，昨天大年初一更是大爆滿，估計當天的人潮超過10萬人，今天初二原以為人潮會因回娘家而減少、人潮不但沒有減少，反而越來越多。

在今天在春節市集，市長林世賢還站上攤位，親手煎出一張張金黃酥脆的蔥油餅，舉辦義賣，現場十分熱鬧，不少老朋友特地前來支持，大家攜手將這份溫暖傳遞出去，一起為公益盡一份心力，到今天傍晚6時為止，愛心款項已累積超過3萬元。