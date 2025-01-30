快訊

真的「蛇拿九穩」！近2億大樂透開出頭獎 得主在這2縣市

年初二高雄螺絲工廠大火 36輛消防車、機器人出動搶救

台中1家燒肉店初二夜「整間陷入火海」 消防員到場灌救

彰化市春節市集單日擠爆10萬人 市長煎蔥油餅募款3萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市春節市集，市長林世賢親自站上攤位，焦起蔥油餅義賣，今天到傍晚6點，共募得3萬元做公益。圖／市公所提供　
彰化市春節市集，市長林世賢親自站上攤位，焦起蔥油餅義賣，今天到傍晚6點，共募得3萬元做公益。圖／市公所提供　

彰化市公所本月25日起，在永樂街、民族路推出的9天春節市集，吸引大批人潮，市公所指出，單是春節當天就湧來超過10萬人，今天大年初二更多，市長林世賢更站上攤位，親手煎出金黃蔥油餅義賣，共募得3萬元做公益。

今年的春節市集，提前從年前1月25日（農曆12月26日）開始到2月2日（農曆正月初五）結束，總共9天，串連兩個街區，包括1月25日（農曆12月26日）從永樂街揭開市集序幕、1月29日（農曆正月初一）民族路主會場啟動，兩個街區總共將近120個攤位。

市公所指出，今年春節市集無論攤位數及吸引人潮都勝過往年，昨天大年初一更是大爆滿，估計當天的人潮超過10萬人，今天初二原以為人潮會因回娘家而減少、人潮不但沒有減少，反而越來越多。

在今天在春節市集，市長林世賢還站上攤位，親手煎出一張張金黃酥脆的蔥油餅，舉辦義賣，現場十分熱鬧，不少老朋友特地前來支持，大家攜手將這份溫暖傳遞出去，一起為公益盡一份心力，到今天傍晚6時為止，愛心款項已累積超過3萬元。

市長林世賢表示，這筆義賣所得將全數捐贈給伯立歐小兒麻痺基金會與愛加倍庇護工場，幫助他們為身障者打造一個溫暖的家，也感謝所有參與的朋友的協助，讓這個冬天變得更加溫暖。

彰化市春節市集，在民族路的主會場表演活動，擠滿人潮。記者劉明岩／攝影
彰化市春節市集，在民族路的主會場表演活動，擠滿人潮。記者劉明岩／攝影
彰化市春節市集，市長林世賢親自站上攤位，焦起蔥油餅義賣，今天到傍晚6點，共募得3萬元做公益。圖／市公所提供
彰化市春節市集，市長林世賢親自站上攤位，焦起蔥油餅義賣，今天到傍晚6點，共募得3萬元做公益。圖／市公所提供

春節 林世賢 義賣

延伸閱讀

春節走春！台中西屯6公頃「賞花秘境」3特色曝光

初二財神來報到！大樂透頭獎「蛇拿九穩」 春節大小紅包獎號出爐

大陸國安部春節不忘警示：危害安全陷阱悄然潛入

南投收容所春節關懷 外籍收容人思念家人潸然淚下

相關新聞

春節走春！台中西屯6公頃「賞花秘境」3特色曝光

春節走春，台中西屯廣福花海秘境、廣福路205巷內的「廣納幸福花海季」，廣達6公頃的金黃油菜花搭配粉色波斯菊，與落羽松林交...

初二回老家 睽違18年江家大合照 江啟臣升格當「叔公」

立法院副院長江啟臣初二返回台中豐原江家老宅，睽違18年再與家族成員拍大合照。江家今年新添生力軍僅3個月大，最年長的叔公1...

南投收容所春節關懷 外籍收容人思念家人潸然淚下

南投收容所收容北從新竹南到彰化、南投等中部縣市的非法居留外國人，每逢佳節倍思親，南投收容所也在春節期間安排祈福愛灑活動，...

走春賞花趣 彰化芬園花卉園區群櫻與百日草爭妍鬥豔

彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區種有數萬棵櫻花，目前已有局部開花，要等到元宵節以後就會大開，不過，近日許多遊客前往走春時，卻...

花在彰化開幕 花卉結合不同主題嘉年華接力登場

「花在彰化」今天在溪州公園開幕，活動將持續到元宵節2月12日，彰化縣長王惠美表示，「花在彰化」不僅主展館好逛，假日還有各...

彰化順澤宮今年錢母快搶完 限量冠軍帽發到年初五

彰化縣埔鹽鄉順澤宮今年春節準備6千個錢母和6千頂冠軍帽發放，今天大年初一凌晨就有人頂著寒風排隊，主委魏信顧說，今天已發出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。