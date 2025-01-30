彰化市春節市集單日擠爆10萬人 市長煎蔥油餅募款3萬
彰化市公所本月25日起，在永樂街、民族路推出的9天春節市集，吸引大批人潮，市公所指出，單是春節當天就湧來超過10萬人，今天大年初二更多，市長林世賢更站上攤位，親手煎出金黃蔥油餅義賣，共募得3萬元做公益。
今年的春節市集，提前從年前1月25日（農曆12月26日）開始到2月2日（農曆正月初五）結束，總共9天，串連兩個街區，包括1月25日（農曆12月26日）從永樂街揭開市集序幕、1月29日（農曆正月初一）民族路主會場啟動，兩個街區總共將近120個攤位。
市公所指出，今年春節市集無論攤位數及吸引人潮都勝過往年，昨天大年初一更是大爆滿，估計當天的人潮超過10萬人，今天初二原以為人潮會因回娘家而減少、人潮不但沒有減少，反而越來越多。
在今天在春節市集，市長林世賢還站上攤位，親手煎出一張張金黃酥脆的蔥油餅，舉辦義賣，現場十分熱鬧，不少老朋友特地前來支持，大家攜手將這份溫暖傳遞出去，一起為公益盡一份心力，到今天傍晚6時為止，愛心款項已累積超過3萬元。
市長林世賢表示，這筆義賣所得將全數捐贈給伯立歐小兒麻痺基金會與愛加倍庇護工場，幫助他們為身障者打造一個溫暖的家，也感謝所有參與的朋友的協助，讓這個冬天變得更加溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言