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最強戀愛之神加持！中台灣元宵燈會老主燈亮相

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中台灣元宵燈會5公尺高的「月下有緣」月老主燈亮相，主燈每小時2次60秒心跳主燈秀。圖／中市府提供
中台灣元宵燈會5公尺高的「月下有緣」月老主燈亮相，主燈每小時2次60秒心跳主燈秀。圖／中市府提供

中台灣元宵燈會2月8日登場，台中市民政局與網友票選「全台最靈驗月老廟」台中樂成宮合作，打造「月下有緣」5公尺高的月老主燈，每小時2次60秒心跳主燈秀，祝情侶幸福長久、單身者快速脫單。

「最強戀愛之神來加持。」民政局長吳世瑋說，中台灣元宵燈會2月8日至23日將在水湳中央公園登場，燈會期間，民眾可向月老祈求靈籤、指點迷津，還有機會獲得月老加持的姻緣紅線，歡迎一起暢遊「蛇現幸福」。

吳世瑋說明，今年民政局「樂in LOVE」燈區，「月下有緣」主燈以樂成宮Q版月老為主視覺，右手拿拐杖、雙手持紅線，紅線連結左手身側的愛心鴛鴦譜卷軸，配合月老身後綻放的2座桃花樹，盼賜好姻緣。

吳世瑋指出，今年主燈每小時2次60秒心跳主燈秀，月老主燈揮動拐杖，幸福光源從月老雙手紅線流動到鴛鴦譜卷軸，串起一顆一顆愛心，讓民眾感受到悸動心跳的時刻。

吳世瑋說，月老主燈旁還有樂成宮廟宇造型「樂牽紅線」，民眾可在燈組前合掌擲筊，誠心祈求月老促成好姻緣，抽出姻緣籤詩；互動科技燈組「心動瞬間」，情侶比愛心，互動式屏幕映出雙方臉龐，留下難忘回憶；單身男女對著屏幕手比愛心拍照，將可獲取QR Code參與「心動來電」配對活動，尋覓好姻緣。

民政局表示，「樂in LOVE」燈區設置點在中央公園敦化路二段，除了高月老主燈外，敦化路二側還有29行政區浪漫燈組，以山、海、屯、城區畫分，有為民眾牽紅線的神祇、活靈活現的吉祥物、雙雙對對的愛侶、情人橋等。

民政局提醒，更多燈會相關資訊，請鎖定台中市政府民政局臉書粉絲專頁，或台中觀光旅遊網查詢，歡迎全台民眾一起來台中體驗光彩奪目的燈光饗宴，逛花燈、賞花燈、吃美食。

愛心 月老 燈會

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