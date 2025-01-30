春節走春！台中西屯6公頃「賞花秘境」3特色曝光

春節走春，台中西屯廣福花海秘境、廣福路205巷內的「廣納幸福花海季」，廣達6公頃的金黃油菜花搭配粉色波斯菊，與落羽松林交織成美景，今年還增加愛心造景、草編大牌樓，以及彩繪百隻蝴蝶「百福迎春」等3特色，吸引遊客拍照。

民政局長吳世瑋說，這場花海活動連辦14年，西屯區廣福社區發展協會與廣福里辦公室獲農民支持，在二期稻作收割後，休耕農地種上波斯菊、油菜花，美化社區，也活化休耕農地、維護農田生態。

吳世瑋指出，今年西屯區公所向農業局爭取波斯菊種子經費補助，並由廣福社區偕同地方、寺廟及志總動員，打造繽紛花海，並精心規畫觀賞路線，賞花期至元宵節，歡迎民眾一起來賞花迎新春。

廣福社區發展協會理事長劉進興說，2020年時任社區理事長伍光龍及總幹事賴逢貴發起第一屆花海活動，廣福花海秘境便成為西屯區年度盛事，今年除繽紛花海外，還有適合情侶拍照打卡的愛心造景，以及具農村風情的草編大型特色牌樓，另結合泰安國小學生彩繪的百隻蝴蝶，象徵「百福迎春」翩翩起舞點綴花田間。

此外，更善用西屯區公所去年燈會「幸福台中、琴定西屯」燈座融合花海造景，繽紛花海中的縮小版科湳愛琴橋燈座與遠處的西屯知名地標科湳愛琴橋相映成趣，而龍寶寶搭乘章魚燒盒子船、手拿珍珠奶茶，模樣可愛又逗趣，更呈現出恬淡悠閒的田園風光。